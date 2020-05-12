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Rektörün 'yasak aşk'ıyla ilgili iddialara soruşturma!

Aydın Şafak Gazetesi, Üniversite Rektörü ile ilgili iddiaların YÖK tarafından soruşturulduğunu belirtti.
 12 Mayıs 2020 18:59
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Rektörün 'yasak aşk'ıyla ilgili iddialara soruşturma!

Yerel Aydın Şafak Gazetesi, Üniversite Rektörü'nün, bir yüksek lisans öğrencisiyle aşk, evli bir kadınla da yasak ilişki yaşadığını iddia etti.

Gazetede yer alan haberde, iddiaların 8 Aralık 2019 tarihinde CİMER'e iletildiği, şikayetin 8 ocak'ta YÖK Disiplin Kuruluna iletildiği, YÖK Disiplin Kurulunun da 3 Şubat 2020 tarihinde şikayeti değerlendirmeye alarak, iddialarla ilgili soruşturma başlattığını iddia etti. Gazete ayrıca iddiaların Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına da iletildiğini belirtti.

Gazetenin haberinde CİMER başvurularına dair ekran görüntülerine yer verildi.

Memurlar.Net
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