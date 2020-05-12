Rektörün 'yasak aşk'ıyla ilgili iddialara soruşturma!
Aydın Şafak Gazetesi, Üniversite Rektörü ile ilgili iddiaların YÖK tarafından soruşturulduğunu belirtti.
|12 Mayıs 2020 18:59
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Yerel Aydın Şafak Gazetesi, Üniversite Rektörü'nün, bir yüksek lisans öğrencisiyle aşk, evli bir kadınla da yasak ilişki yaşadığını iddia etti.
Gazetede yer alan haberde, iddiaların 8 Aralık 2019 tarihinde CİMER'e iletildiği, şikayetin 8 ocak'ta YÖK Disiplin Kuruluna iletildiği, YÖK Disiplin Kurulunun da 3 Şubat 2020 tarihinde şikayeti değerlendirmeye alarak, iddialarla ilgili soruşturma başlattığını iddia etti. Gazete ayrıca iddiaların Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına da iletildiğini belirtti.
Gazetenin haberinde CİMER başvurularına dair ekran görüntülerine yer verildi.
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