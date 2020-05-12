Adana'da polislere silahlı saldırı: 1 sivil yaralı
|12 Mayıs 2020 19:02
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Adana'da ekip otosuyla seyir halinde bulunan polislere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir vatandaş yaralanırken polis aracıyla beraber 2 araca mermi isabet etti.
Olay, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, araçla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Başka bir araçtan polislerin üzerine yaklaşık 10 el tabanca ile ateş açıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler hızla kaçtı.
Açılan ateş sonucunda bir vatandaş karın bölgesinden yaralandı. Yaralanan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayda polis aracı dışında 2 sivil araçta daha isabet meydana geldi. Polis saldırganları arama çalışmalarına devam ediyor.
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