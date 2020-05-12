1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Koronavirüsü yenen okul müdürü plazma bağışçısı oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan okul müdürü Erol Erdem, başka hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışında bulundu.
 12 Mayıs 2020 19:06
Yazdır
Koronavirüsü yenen okul müdürü plazma bağışçısı oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan okul müdürü Erol Erdem, başka hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışında bulundu.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin müdürü Erdem, bir süre önce Kovid-19 teşhisiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Erdem, immün plazma bağışında bulunmaya karar verdi.

Aynı hastanede bağışta bulunan Erdem'i ziyaret eden Geyve Sağlık Müdürü Dr. Merve Kahraman ve sağlık personeli, kendisine çiçek takdim etti.

Koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşanları gördükçe mutlu olduklarını dile getiren Kahraman, "Hele bir de iyi olduktan sonra plazma bağışında bulunarak şifa arayanlara destek olanları görünce daha çok seviniyoruz. Bağışı için Erol Erdem müdürüme çok teşekkür ederim." dedi.

- "Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum"

Yaklaşık 1,5 ay önce öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurduğunu belirten Erdem, burada yapılan tetkikler sonrası Kovid-19 şüphesiyle kent merkezindeki hastaneye sevk edildiğini anlattı.

Hastanede tedaviye başlandığını aktaran Erdem, şöyle konuştu:

"Tedavi süreci sonunda 6 Nisan'da hastaneden çıkıp evimde 14 gün karantinada kaldım. Yapılan tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmadı ve şu an iyiyim. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer hastaların da iyileşebilmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tetkikler sonrası plazma bağışında bulundum. İnşallah diğer iyi olan hastalara örnek olur, bu hastalığa yakalananlara şifa olur."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs toplam vakaların yüzde 70'i iyileşti
12 Mayıs 2020 19:58		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
12 Mayıs 2020 18:33
5 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
12 Mayıs 2020 17:34		 Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: İkinci dalga gelir mi?
11 Mayıs 2020 23:31
9 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
11 Mayıs 2020 23:13		 'İran'ın Türkiye'ye test kiti gönderdiği' iddiası asılsız çıktı
11 Mayıs 2020 22:12
Yazın gelmesiyle salgın ortadan kalkacak mı?
11 Mayıs 2020 21:41		 Aydın Valisi, kentteki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
11 Mayıs 2020 20:49
İlk kez yeni vaka sayısı 1500'ün altına indi
11 Mayıs 2020 20:32		 Maske kullanımı zorunlu hale gelen illerin sayısı artıyor
11 Mayıs 2020 17:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Koronavirüs toplam vakaların yüzde 70'i iyileşti19:45 - Tıp öğrencisinin CİMER'den mikroskop talebi yerine getirildi19:41 - LDP eski Genel Başkanı hakkında suç duyurusu19:36 - Seyahat kısıtlamasını yanlış anlayan yazlıkçılar geri çevrildi19:31 - 50 bin TL kredi çekti, hesabındaki parayı görünce şoke oldu19:27 - Özel okullardaki 'yemek ve servis' ücretlerine ilişkin açıklama19:24 - Gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma19:19 - Kayıp doktoru arama çalışmaları devam ediyor19:18 - Maske takmayan 7 pazarcıya 22 bin 50 lira ceza19:15 - İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylara ilişkin 15 kişiye tutuklama istendi
19:13 - Salep soğanı toplayan 5 kişiye 368 bin TL ceza kesildi19:10 - Nisan ayında en çok konuşulan siyasetçi belli oldu19:06 - Koronavirüsü yenen okul müdürü plazma bağışçısı oldu19:02 - Adana'da polislere silahlı saldırı: 1 sivil yaralı18:59 - Rektörün 'yasak aşk'ıyla ilgili iddialara soruşturma!18:58 - Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu18:53 - Seyir halindeyken bezle aracını sildi, ehliyetine el konuldu18:47 - Ölü atı traktöre bağlayıp, sürükledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
5 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek
Alemci Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı
Acun Ilıcalı: Türkiye'ye ben değil, ekibimin bir kısmı dönüyor
18 ve 19 Mayıs'ta bakkal, manav, market ve kasaplar açık olacak
Asya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor
PTT, personeline 2 bin TL destek ödemesi yapacak
Kapsamdan çıkan 6 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yüzyüzeyken konuşuruz 2
dış güçler 2
11.05.2020 istiklal caddesi görüntüsü 2
vis a vis 1
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 1
çok güzelsin ankara 1
sen de yap güzel oluyor 2
yakalanmak 3
wuhan'da 1 aydan sonra ilk kez corona virüs tespit edilmesi 2
cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin değişmesi 2
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kırklareli Beya Personel Aş. Geçici 15 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam