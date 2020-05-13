2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2020 yılı birinci çeyreğindeki toplam kamu personeli sayılarını açıkladı. Buna göre toplam 4 milyon 698 bin 941 kamu personeli bulunuyor.

Bu toplam sayısının ;

- 2 milyon 942 bini kadrolu personel,

- 455 bini sözleşmeli personel,

- 1 milyon 100 bini sürekli işçi,

- 51 bini geçici işçi ve

- Diğer olarak da 105 bin ,

kamu personeli bulunuyor..

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(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.

(2) 1.Dönem: 31 Mart itibariyle, 2.Dönem: 30 Haziran itibariyle, 3.Dönem: 30 Eylül itibariyle, 4.Dönem: 31 Aralık itibariyledir.



(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.



(4) Sümer Holding,TŞFAŞ ve TDİ'yi kapsamaktadır.



(5) Kamu sermayeli bankalar İller Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım ile Vakıflar Bankasından oluşmaktadır.



(6) Özel Kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT ve TÜRKSAT A.Ş.'dir.



(7) Bölüm 1'e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 5.729'dur.



(8) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.

