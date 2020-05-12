Maske takmayan 7 pazarcıya 22 bin 50 lira ceza
İzmir'in Karabağlar ilçesinde maske takmadan satış yaptığı belirlenen 7 pazarcı esnafına, toplam 22 bin 50 lira ceza verildi.
|12 Mayıs 2020 19:18
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde maske takmadan satış yaptığı belirlenen 7 pazarcı esnafına, toplam 22 bin 50 lira ceza verildi.
Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi'ndeki pazar yerinde denetleme yapan bekçiler, satış yapan 7 esnafın maske takmadığını belirledi. Pazarcılara toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
Bazı pazarcılar, ceza yazılmasına tepki gösterdi.
Bu arada pazardan alışveriş yapanlara da sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri için uyarı yapıldı.
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