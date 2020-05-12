Maske takmayan 7 pazarcıya 22 bin 50 lira ceza

'SUS' İŞARETİ YAPAN HEMŞİREYİ CANLANDIRAN TUNCA'DAN SAĞLIKÇILARA MESAJ BİR dönemin sağlık merkezlerinin duvarlarını süsleyen, sembol haline gelmiş, 'sus işareti yapan hemşire' fotoğrafıyla ünlenen eski model Dilek Tunca, İzmir'deki evinden sağlık çalışanlarına seslenerek "Ülkece zor günler geçirdiğimiz şu dönemde, siz sağlık çalışanlarının ne kadar özveri içinde olduğunun bilincindeyim. Biliyorsunuz ki, hastaların tek ümidi doktorlar ve siz hemşire kardeşlerimizsiniz. Hepinizin sabrı ve fedakarlıkları hakikaten takdire şayan. Sizi tebrik ediyorum" dedi.