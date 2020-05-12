1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maske takmayan 7 pazarcıya 22 bin 50 lira ceza

İzmir'in Karabağlar ilçesinde maske takmadan satış yaptığı belirlenen 7 pazarcı esnafına, toplam 22 bin 50 lira ceza verildi.
 12 Mayıs 2020 19:18
Yazdır
Maske takmayan 7 pazarcıya 22 bin 50 lira ceza

İzmir'in Karabağlar ilçesinde maske takmadan satış yaptığı belirlenen 7 pazarcı esnafına, toplam 22 bin 50 lira ceza verildi.

Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi'ndeki pazar yerinde denetleme yapan bekçiler, satış yapan 7 esnafın maske takmadığını belirledi. Pazarcılara toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Bazı pazarcılar, ceza yazılmasına tepki gösterdi.

Bu arada pazardan alışveriş yapanlara da sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri için uyarı yapıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tıp öğrencisinin CİMER'den mikroskop talebi yerine getirildi
12 Mayıs 2020 19:45		 Seyahat kısıtlamasını yanlış anlayan yazlıkçılar geri çevrildi
12 Mayıs 2020 19:36
50 bin TL kredi çekti, hesabındaki parayı görünce şoke oldu
12 Mayıs 2020 19:31		 Salep soğanı toplayan 5 kişiye 368 bin TL ceza kesildi
12 Mayıs 2020 19:13
Bakan Çavuşoğlu: 507 Türk vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
12 Mayıs 2020 14:48		 Yolcu bulamayan otobüsler yük taşımaya başladı
12 Mayıs 2020 13:04
Bakanlık şart koşunca oteller 'izolasyon odası' oluşturdu
12 Mayıs 2020 12:55		 İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti
12 Mayıs 2020 12:33
Hemşirelerden 'sus' işareti yaptığı fotoğrafıyla tanınan Tunca'ya teşekkür
12 Mayıs 2020 11:30		 Tartıştığı doktordan, hastane girişine astığı pankartla özür diledi
12 Mayıs 2020 11:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Koronavirüs toplam vakaların yüzde 70'i iyileşti19:45 - Tıp öğrencisinin CİMER'den mikroskop talebi yerine getirildi19:41 - LDP eski Genel Başkanı hakkında suç duyurusu19:36 - Seyahat kısıtlamasını yanlış anlayan yazlıkçılar geri çevrildi19:31 - 50 bin TL kredi çekti, hesabındaki parayı görünce şoke oldu19:27 - Özel okullardaki 'yemek ve servis' ücretlerine ilişkin açıklama19:24 - Gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma19:19 - Kayıp doktoru arama çalışmaları devam ediyor19:18 - Maske takmayan 7 pazarcıya 22 bin 50 lira ceza19:15 - İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylara ilişkin 15 kişiye tutuklama istendi
19:13 - Salep soğanı toplayan 5 kişiye 368 bin TL ceza kesildi19:10 - Nisan ayında en çok konuşulan siyasetçi belli oldu19:06 - Koronavirüsü yenen okul müdürü plazma bağışçısı oldu19:02 - Adana'da polislere silahlı saldırı: 1 sivil yaralı18:59 - Rektörün 'yasak aşk'ıyla ilgili iddialara soruşturma!18:58 - Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu18:53 - Seyir halindeyken bezle aracını sildi, ehliyetine el konuldu18:47 - Ölü atı traktöre bağlayıp, sürükledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
5 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek
Alemci Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı
Acun Ilıcalı: Türkiye'ye ben değil, ekibimin bir kısmı dönüyor
18 ve 19 Mayıs'ta bakkal, manav, market ve kasaplar açık olacak
Asya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor
PTT, personeline 2 bin TL destek ödemesi yapacak
Kapsamdan çıkan 6 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok güzelsin ankara 1
Oruçlu iken iftarda doymayacağını sanmak 3
11.05.2020 iran'ın kendi fırkateynini vurması 2
tek başına 57 kişiye virüs bulaştıran kadın 3
sevda noyan'ın italyan vatandaşı olması 1
karabük 3
doların kanatlanması 1
kendi gibi olmak 1
kuaför ücretinin yüzde 40 zamlanacak olması 6
kredi kartının en az ödeme tutarını ödemek 4
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kırklareli Beya Personel Aş. Geçici 15 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam