Gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma
|12 Mayıs 2020 19:24
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından soruşturma başlattı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fatih Tezcan adlı şahsın halkın bir kısmını hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11 Mayıs tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlenmesi üzerine 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi gereği işin gerçeğini araştırıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla adı geçen hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." denildi
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