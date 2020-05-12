Özel okullardaki 'yemek ve servis' ücretlerine ilişkin açıklama
|12 Mayıs 2020 19:27
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Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, "Telafi eğitimleri de hesap edilip, öğrencinin kullanmadığı yemek veya servis hizmetinin ortaya çıkması halinde, özel okullar velinin kullanmadığı yemek ve servis ücretlerinin iadesini yapacaklardır." ifadelerini kullandı.
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime verilen arada özel okulların ilk haftadan itibaren canlı dersler, video dersler, online materyaller, e-ödevler, e-sınavlar gibi uzaktan eğitim araçlarıyla "öğrencilerinin okul açıkken devam eden rutinlerini" sağlamaya çalıştığını belirtti.
Öğretmenlerin büyük özveriyle, müfredatın aksamaması için uzaktan eğitim sürecine ve araçlarına hızlı şekilde intibak edip öğrencilerini güvenilir teknoloji araçları vasıtasıyla akademik olarak desteklediğine değinen Aydın, özel okulların idareci ve PDR uzmanlarının, öğrenci ve velilerin salgın sürecine adapte olmaları için canlı bağlantılar ve telefon görüşmeleriyle düzenli destek çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.
Aydın, birçok özel okul sanat ve spor faaliyetlerini teknoloji kullanarak evlere taşıdığına işaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liderliğinde, özel okulların faaliyetlerinin uzaktan eğitimlerle aksamadan devam etmesi için sürekli istişareler yürütüldüğüne dikkat çeken Aydın, bu kapsamda Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığındaki çalışmalarla özel öğretim sektöründen hizmet alan ve hizmet veren tüm tarafların faydasına olacak şekilde, objektif değerlendirmeler yapıldığını ve bunların kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.
Aydın, şunları kaydetti:
"Özel okulların, yüz yüze eğitim yapamadığı dönemde sağladığı uzaktan eğitimin bir telafi çalışması olduğu ve bunun yüz yüze yapılacak telafi eğitimleriyle desteklenerek, öğrencilerin 2019-2020 yılına dair bir eğitim kaybı yaşamayacakları ifade edilmiştir. Yüz yüze telafi eğitimlerinin, sadece haziran ve eylül aylarıyla sınırlı olmayacağı, gerekirse 2020-2021 eğitim yılında da geçmiş yıl eksiklerinin telafi edilebileceği belirtilmiştir. Son olarak, MEB Özel Öğretim Genel Müdürlüğü, telafi eğitimleri konusunda yayınladığı, 8 Mayıs tarihli yazısında bu konuya açıklık getirmiş ve tereddütleri ortadan kaldırmıştır. Özel okulların hızlı hareket kabiliyeti ve esnek çalışma yöntemleri ile yapılamayan yüz yüze eğitimleri, gerek telafi çalışmaları gerekse de uzaktan eğitim uygulamaları ile eksiksiz karşılayacağı muhakkaktır. Telafi eğitimleri de hesap edilip, öğrencinin kullanmadığı yemek veya servis hizmetinin ortaya çıkması halinde, özel okullar velinin kullanmadığı yemek ve servis ücretlerinin iadesini yapacaklardır. "
Haziran ayı itibarıyla özel okulların kısmen açılmasının planlandığını ifade eden Aydın, Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının onay vermesi halinde, özel okulların seyreltilmiş sınıflarda, tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini alarak öğrencilerini kabule hazır olduğunu bildirdi.
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