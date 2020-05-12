1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

50 bin TL kredi çekti, hesabındaki parayı görünce şoke oldu

Antalya'da iş kurmak isteyen oğlunun ihtiyaçları için bankadan nakit olarak 50 bin lira kredi çeken 61 yaşındaki emekli Hüseyin Özer'in hesabına, evine döndüğünde 2 dakika arayla 48 bin 175 olmak üzere toplamda 96 bin 350 TL yatırıldı. Banka personelinin yanlışlığından kaynaklanan hata sonrası Özer, bankanın merkez şubesinden 'o sizin kendi yatırdığınız para' yanıtını almasına karşın, parayı krediyi çektiği bankaya giderek iade etti. Örnek bir davranış sergileyen Özer, "Hakkımız olmayan bir şeyi kendimiz almaya kalkarsak bunun ceremesini daha fazla çekeriz" dedi.
 12 Mayıs 2020 19:31
Yazdır
50 bin TL kredi çekti, hesabındaki parayı görünce şoke oldu

Antalya'da iş kurmak isteyen oğlunun ihtiyaçları için bankadan nakit olarak 50 bin lira kredi çeken 61 yaşındaki emekli Hüseyin Özer'in hesabına, evine döndüğünde 2 dakika arayla 48 bin 175 olmak üzere toplamda 96 bin 350 TL yatırıldı. Banka personelinin yanlışlığından kaynaklanan hata sonrası Özer, bankanın merkez şubesinden 'o sizin kendi yatırdığınız para' yanıtını almasına karşın, parayı krediyi çektiği bankaya giderek iade etti. Örnek bir davranış sergileyen Özer, "Hakkımız olmayan bir şeyi kendimiz almaya kalkarsak bunun ceremesini daha fazla çekeriz" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli Hüseyin Özer, iş kurmak isteyen oğluna destek ve bazı borçlarını kapatmak için bu sabah özel bir bankaya giderek 50 bin TL bireysel ihtiyaç kredisi çekmek istedi. İşlemleri gerçekleştirilen Özer'e, kredi giderleri düşülüp 48 bin 175 TL para elden verildi. Evine döndüğünde telefonuna hesabına para yattığına dair mesaj geldiğini gören Özer, interaktif bankacılık kullanarak girdiği hesabına 2 dakika arayla 48 bin 175'şer TL'den toplam 96 bin 350 TL daha yatırıldığını fark etti. Kısa bir şok yaşayan Özer, bunun üzerine bankanın merkezini arayarak durumu izah etti, kontroller sonucu kendisine iddiaya göre, 'bu sizin yatırmış olduğunuz para. Kullanabilirsiniz' yanıtı verildi. İçi rahat etmeyen Özer, bugün öğlen saatlerinde krediyi çektiği bankaya giderek durumu banka müdürüyle görüştü ve personel hatasından kaynaklandığı anlaşılan işlem düzeltildi.

"Siz kendiniz yatırdığınız için kullanabilirsiniz' dediler"

Olayı anlatan Özer, "50 bin liralık kredi çekmek için sabah bankaya gittim. Görevli memur gerekli işlemleri yaptı ve bana da kesintiler haricinde nakit olarak elden verdiler. Paramı aldıktan sonra evime geldim. Bir müddet sonra telefonuma mesaj geldi diye açtım. Telefondan hesabıma baktığımda 97 bin civarında para gördüm. 2 defa para yatmış görünüyor. Buna istinaden biz bankayı aradık. Orası da 'Siz kendiniz yatırdığınız için kullanabilirsiniz' dediler. İçimiz rahat etmedi, kişiler mağdur olmasın diye iade etmek istiyoruz. Şimdi bankaya gidip bankada görevli müdür beye bilgi vereceğiz. Büyük bir ihtimalle personel hatası olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Hakkımız olmayanı alırsak ceremesini fazlasıyla çekeriz"

"Mecburen iade etmem gerekiyor" diyen Özer, "Evet ihtiyacımız var mı var. Ama kendi paramız değil. Hakkımız olmayan bir şeyi kendimiz almaya kalkarsak bunun ceremesini daha fazla çekeriz diye düşünüyorum" dedikten sonra bankaya giderek işlemlerini gerçekleştirdi.

"Eksi yerine artıya basılmış"

Banka çıkışında gazetecilere yine açıklamada bulunan Özer, "Sabahleyin yapılan işlemde, eksiye basılacağı yerine artıya basılınca meblağın üzerine iki defa ilave edilmiş. Memurun bir an dalgınlığı olmuş düzeltildi. Banka müdürü teşekkür etti. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tıp öğrencisinin CİMER'den mikroskop talebi yerine getirildi
12 Mayıs 2020 19:45		 Seyahat kısıtlamasını yanlış anlayan yazlıkçılar geri çevrildi
12 Mayıs 2020 19:36
Maske takmayan 7 pazarcıya 22 bin 50 lira ceza
12 Mayıs 2020 19:18		 Salep soğanı toplayan 5 kişiye 368 bin TL ceza kesildi
12 Mayıs 2020 19:13
Bakan Çavuşoğlu: 507 Türk vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
12 Mayıs 2020 14:48		 Yolcu bulamayan otobüsler yük taşımaya başladı
12 Mayıs 2020 13:04
Bakanlık şart koşunca oteller 'izolasyon odası' oluşturdu
12 Mayıs 2020 12:55		 İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti
12 Mayıs 2020 12:33
Hemşirelerden 'sus' işareti yaptığı fotoğrafıyla tanınan Tunca'ya teşekkür
12 Mayıs 2020 11:30		 Tartıştığı doktordan, hastane girişine astığı pankartla özür diledi
12 Mayıs 2020 11:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:58 - Koronavirüs toplam vakaların yüzde 70'i iyileşti19:45 - Tıp öğrencisinin CİMER'den mikroskop talebi yerine getirildi19:41 - LDP eski Genel Başkanı hakkında suç duyurusu19:36 - Seyahat kısıtlamasını yanlış anlayan yazlıkçılar geri çevrildi19:31 - 50 bin TL kredi çekti, hesabındaki parayı görünce şoke oldu19:27 - Özel okullardaki 'yemek ve servis' ücretlerine ilişkin açıklama19:24 - Gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma19:19 - Kayıp doktoru arama çalışmaları devam ediyor19:18 - Maske takmayan 7 pazarcıya 22 bin 50 lira ceza19:15 - İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylara ilişkin 15 kişiye tutuklama istendi
19:13 - Salep soğanı toplayan 5 kişiye 368 bin TL ceza kesildi19:10 - Nisan ayında en çok konuşulan siyasetçi belli oldu19:06 - Koronavirüsü yenen okul müdürü plazma bağışçısı oldu19:02 - Adana'da polislere silahlı saldırı: 1 sivil yaralı18:59 - Rektörün 'yasak aşk'ıyla ilgili iddialara soruşturma!18:58 - Sağlık çalışanlarının 'Covid' şarkısı beğeni yağmuruna tutuldu18:53 - Seyir halindeyken bezle aracını sildi, ehliyetine el konuldu18:47 - Ölü atı traktöre bağlayıp, sürükledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
5 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek
Alemci Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı
Acun Ilıcalı: Türkiye'ye ben değil, ekibimin bir kısmı dönüyor
18 ve 19 Mayıs'ta bakkal, manav, market ve kasaplar açık olacak
Asya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor
PTT, personeline 2 bin TL destek ödemesi yapacak
Kapsamdan çıkan 6 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak
İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
belirsizlik 1
kuaför ücretinin yüzde 40 zamlanacak olması 6
çocuk olmak 1
11.05.2020 istiklal caddesi görüntüsü 2
çok güzelsin ankara 1
doların kanatlanması 1
Oruçlu iken iftarda doymayacağını sanmak 3
Yüzyüzeyken konuşuruz 2
şımarık 3
höt höt 2
SON İLANLAR
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
Kırklareli Beya Personel Aş. Geçici 15 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam