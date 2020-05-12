Seyahat kısıtlamasını yanlış anlayan yazlıkçılar geri çevrildi
|12 Mayıs 2020 19:36
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak ile birlikte seyahat kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'da, kısıtlama gece yarısından itibaren kaldırıldı. Tekirdağ Valiliği de bugün yaptığı açıklamada, kentte 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı açıklandı.
Tekirdağ'a seyahat kısıtlamasının kaldırılmasını yanlış anlayan birçok kişi İstanbul'dan kentin Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek için yola çıktı. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri, kontrolleri sırasında seyahat belgesi olmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyen vatandaşları geri çevirdi.
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlığına gelmek isteyen Ersin Hisar, "Ben seyahatler açıldı diye biliyordum ve o yüzden yazlığıma geliyordum. Seyahat belgem yok o yüzden geri döneceğiz" dedi.
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