Tıp öğrencisinin CİMER'den mikroskop talebi yerine getirildi
|12 Mayıs 2020 19:45
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Nevşehir'de, deneysel çalışmalarda kullanmak üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden (CİMER) mikroskop talep eden tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Özcan'ın isteğini Vali İlhami Aktaş yerine getirdi.
Kent merkezine bağlı Özyayla köyünde yaşayan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Özcan, CİMER'e ulaşarak koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi nedeniyle deneylerini yapamadığını belirtip mikroskop istedi. Mustafa Özcan'ın mikroskop talebine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş karşılık verdi. Vali Aktaş, Özcan'ı makamında kabul ederek, alınan mikroskobu Özcan'a takdim etti.
Bir süredir bakteriler üzerine çalışma yürüttüğünü belirten Mustafa Özcan, "Köyümde bulunduğum süre içerisinde projemi geliştirmek istedim, ancak mikroskop bulmak mümkün değildi. Araştırma çalışmalarımda bana ciddi bir katkı sağlayacak mikroskop konusunda yardımlarını esirgemeyen CİMER yetkililerine ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a teşekkür ediyorum" dedi.
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