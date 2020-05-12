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Koronavirüsü yenen Derya hemşire sağlığına kavuştu

Koronavirüs hastalığına yakalanan Fatsa Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Derya Ergül'e Hemşireler Günü'nde anlamlı ziyaret gerçekleşti.
 12 Mayıs 2020 20:40
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Koronavirüsü yenen Derya hemşire sağlığına kavuştu

Korona virüs hastalığına yakalanan Fatsa Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Derya Ergül'e Hemşireler Günü'nde anlamlı ziyaret gerçekleşti.

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, Hemşireler Günü'nde Derya Ergül'ü ziyaret ederek 'geçmiş olsun' temennisinde bulundular.

Hemşireler Günü'nde bu özel gününü kutlamak için ziyaret yaptıklarını söyleyen Başhekim Dr. Alper Delier, "Değerli müdür yardımcımız Derya Ergül, hastalara şifa olurken kendisi bu hastalığa yakalandı. Süreci atlattı ve iyileşti çok şükür. Bizler de evinde kendisini ziyaret ederek Hemşireler Günü'nü kutlamak istedik" dedi.

Zor bir süreci atlattıklarını ifade eden hemşire Derya Ergül ise, "14 gün boyunca bu hastalığın geçmesi için mücadele verdik. Hastalığın bilinmeyen bir sürü yönü var. Bu anlamda zor bir süreç geçirdim. Herkes bana destek verdi. Herkesten Allah razı olsun. Yapılan sürpriz ise beni çok duygulandırdı. Ben de tüm meslektaşlarımın günlerini kutlarım" diye konuştu.

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ve Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, ziyarette Derya hemşireye çiçek takdim ettiler.
İhlas Haber Ajansı
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