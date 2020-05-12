Bakan Selçuk'tan 14 yaş ve altı çocuklara öneriler
|12 Mayıs 2020 20:56
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 14 yaş altı çocukların yarınki dışarı çıkış izni ile ilgili, "Bol bol yurusunler, kossunlar ama kalabalıklara karısmasınlar. Sadece yurume mesafesinde kalabileceklerini lutfen unutmayalım. Bu hepimizin saglıgı, gelecegi icin cok onemli." ifadesini kullandı.
Selçuk, Twitter hesabından, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş altı çocukların yarın 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkışına izin verilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Çocukların yarın dort saat boyunca dısarıda olabileceklerini hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Su asamada dısarıya cıkabiliyor olmak, arkadaslarla bulusup oyun oynamak anlamına gelmesin. Markete gidelim istedigini alalım anlamına gelmesin. Aile buyuklerimizi ziyarete gidelim, ozledik, goruselim anlamına gelmesin. Bu surecin sizin kontrolunuzde olmasına lutfen dikkat edin. Cocuklar, arkadasları, sevdikleri yerine agaclara sarılsınlar. Marketten alacakları yerine dogadan alabildiklerini alsınlar, derin nefesler, daldan meyveler gibi. Bol bol yurusunler, kossunlar ama kalabalıklara karısmasınlar. Sadece yurume mesafesinde kalabileceklerini lutfen unutmayalım. Bu hepimizin saglıgı, gelecegi icin cok onemli."
#uzaklastıkcayakınlasıyoruz pic.twitter.com/5UGoU1LBrtZiya Selçuk (@ziyaselcuk) May 12, 2020
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