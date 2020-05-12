Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı
|12 Mayıs 2020 21:06
|Yazdır
Yurt genelinde üç günde hız ihlali yapan 20 bin 317 sürücüye ceza kesildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak ve meydana gelen trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 9-10-11 Mayıs tarihlerinde şehirler arası karayollarında eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu dönemde 38 bin 232 araca yönelik radarla hız denetim yapıldığı, 20 bin 317 sürücünün hız ihlali tespit edildiği ifade edilen açıklamada, 87 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı kaydedildi.
Açıklamada, 21 bin 533 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Seyir halindeyken bezle aracını sildi, ehliyetine el konuldu
12 Mayıs 2020 18:53
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
12 Mayıs 2020 18:33
|Çay üreticilerine verilecek iznin detayları belli oldu
12 Mayıs 2020 18:13
|Rekabet Kurumu'ndan 10 firmaya maske soruşturması
12 Mayıs 2020 17:55
|5 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
12 Mayıs 2020 17:34
|TMO: Devlet kurumuyuz, kar payı ödemesi yapamayız
12 Mayıs 2020 16:55
|Bakan Selçuk, kamuda istihdam edilen engelli sayısını açıkladı
12 Mayıs 2020 16:49
|PTT, personeline 2 bin TL destek ödemesi yapacak
12 Mayıs 2020 15:40
|Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek
12 Mayıs 2020 14:15
|18 ve 19 Mayıs'ta bakkal, manav, market ve kasaplar açık olacak
12 Mayıs 2020 13:35