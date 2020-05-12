Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı

Yurt genelinde üç günde hız ihlali yapan 20 bin 317 sürücüye ceza kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs yayılımını önlemek amacıyla yürütülen tedbirlerin yanında, trafik güvenliğini sağlamak ve meydana gelen trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 9-10-11 Mayıs tarihlerinde şehirler arası karayollarında eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu dönemde 38 bin 232 araca yönelik radarla hız denetim yapıldığı, 20 bin 317 sürücünün hız ihlali tespit edildiği ifade edilen açıklamada, 87 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, 21 bin 533 trafik kural ihlalinin tespit edilerek işlem yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.