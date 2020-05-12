Ordu'da kıyılarda imar kirliliği oluşturan yapılar yıkılıyor
|12 Mayıs 2020 21:33
|Yazdır
Ordu Büyükşehir Belediyesiden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in hukuksuz, imara aykırı yapıları kaldırarak kıyıları halka açmak adına başlattığı çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Altınordu, Ünye, Fatsa ile Gülyalı ilçelerinde görüntü ve imar kirliliği oluşturan yapılar kaldırılıyor.
Halkın ortak malı olan, herkesin eşit ve serbestçe yararlanması gereken kıyıları daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek amacıyla, Kıyı ve İmar kanunları çerçevesinde devletin hüküm ile tasarrufu altındaki alanlarda baraka, çadır, konteyner ve benzeri yapılar yıkılıyor.
Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından Ordu'nun sahil şeridi ile kıyılarını daha yaşanabilir ve estetik hale getirecek.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İlhan Yılmaz, sahil bandında kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan metruk, kaçak yapı ve işgallerin hepsini kaldırmaya başladıklarını belirtti.
Halkın denizle temasını artırmayı, şehir insanının denizden daha fazla istifade etmesini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, hayata geçirilecek çalışmalarla bu yaz bambaşka bir Ordu sahilinin vatandaşları bekliyor olacağını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kayıp doktoru arama çalışmaları devam ediyor
12 Mayıs 2020 19:19
|Gaziantep'te koronavirüs vakaları artıyor
12 Mayıs 2020 18:47
|Ölü atı traktöre bağlayıp, sürükledi
12 Mayıs 2020 18:47
|Virüs çıkan berber'in temas ettiği kişiler negatif çıktı
12 Mayıs 2020 18:39
|Salgını fırsat bildiler: Sit alanına kaçak villa
12 Mayıs 2020 18:05
|PTT'ye dönüştürülen okul önünde kuralları hiçe sayan kuyruk
12 Mayıs 2020 17:41
|Düzce'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
12 Mayıs 2020 17:14
|Sosyal medyada tepki çeken görüntüler, Emniyeti harekete geçirdi
12 Mayıs 2020 17:03
|Yolda koşarken hayatını kaybetti
12 Mayıs 2020 16:59
|Taziyeye katılan bir kişide virüs çıktı, bütün köye test yapıldı
12 Mayıs 2020 16:43