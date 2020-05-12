'Makus kaderden kaçış yok' köşe yazına soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu'nun köşe yazısına ilişkin Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı'yı ifadeye çağırdı.
|12 Mayıs 2020 21:38
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Ragıp Zarakolu'nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı, Evrensel gazetesinde ve Artıgerçek adlı haber sitesinde 5 Mayıs 2020'de yayımlanan köşe yazısına ilişkin soruşturması sürüyor.
Soruşturma çerçevesinde, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı ifadeye çağrıldı.
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