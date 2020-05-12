Bakan Fahrettin Koca, sosyal mesafenin önemini hatırlattı
|12 Mayıs 2020 21:54
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs riskine karşı sosyal mesafenin önemli olduğunu vurguladı.
Twitter hesabından Bursa'da çekilen bir pazar yerine ait fotoğrafı paylaşan Koca, "Yakın mesafede maske yetmez. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe." hatırlatmasında bulundu.
Bakan Koca paylaşımında, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa da, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske, sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın." ifadelerine yer verdi.
Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske SOSYAL MESAFE olmadan Koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2020
Risk almayın. pic.twitter.com/wRhP5XmB5E
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