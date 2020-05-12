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Av tüfeğiyle vuralan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
|12 Mayıs 2020 22:00
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Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Sirge köyünde duydukları silah sesi üzerine olay yerine giden tarım işçileri, Kadirhan Acar'ı (15) yaralı buldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Tüfekle vurulduğu belirlenen Kadirhan Acar, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadirhan Acar, müdahaleye rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Kadirhan Acar'ın olay sırasında yanında olduğu belirtilen aynı yaştaki iki arkadaşı, jandarma tarafından gözaltına alındı. Tüfekle olay yerinden ayrılan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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