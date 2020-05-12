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Karı koca sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki halk eğitim merkezinde usta öğretici kadın, eşiyle, sağlık personeli için ücretsiz koruyucu tulum üretiyor.
 12 Mayıs 2020 22:06
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Karı koca sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de görülmesiyle cerrahi maske üretimine başlayan Seydişehir Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, şimdi de koruyucu tulum dikiyor.

Usta öğretici Gülizar Tunca da eşi İlhan Tunca ile kendi iş yerlerinde gönüllü olarak merkez adına tulum üretimi yapıyor.

Gülizar Tunca, AA muhabirine, bu zor günlerde sağlık çalışanlarına kendi imkanları doğrultusunda destek olmak istediklerini söyledi.

İlhan Tunca ise emekli jandarma personeli olduğunu anlatarak, "Devletimize, milletimize faydamız olması amacıyla, severek, gönüllü olarak tulum dikiyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar da salgın sürecinde Kız Meslek Lisesinde maske üretimi yaptıklarını belirtti.

Daha sonra filyasyon ekibinin ihtiyacı olan koruyucu tulum üretmeye başladıklarını dile getiren Kibar, "Ürettiğimiz maske ve tulumları Seydişehir'deki sağlıkçılarımıza teslim ediyoruz. Halk Eğitim Merkezi olarak 50 bin maske ürettik, hastanemize, sağlık çalışanlarına ve resmi dairelere teslim ettik." dedi.
Anadolu Ajansı
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