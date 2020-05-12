1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu'dan 'destek ödemesi' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, zorlu koşullarda milletin yanında olan PTT'nin, gişelerde ve dağıtım alanlarında büyük özveriyle hizmetlerini sürdüren personeline 2 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.
 12 Mayıs 2020 22:16
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu'dan 'destek ödemesi' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, zorlu koşullarda milletin yanında olan PTT'nin, gişelerde ve dağıtım alanlarında büyük özveriyle hizmetlerini sürdüren personeline 2 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde 180 yıllık tecrübesi ile posta, kargo ve bankacılık alanlarında vatandaşlara hizmet sunan Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin, çalışanlarına nakit destek ödemesi yapılacağını belirtti.

PTT, personeline 2 bin TL destek ödemesi yapacak

Kurulduğu günden bu yana tarihi görevler üstlenen ve Milli Mücadele döneminde hayati rol oynayan posta teşkilatının, salgın sürecinde de aynı ciddiyetle çalıştığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Zorlu koşullarda milletinin yanında olan PTT'nin, gişelerde ve dağıtım alanlarında büyük özveriyle hizmetlerini sürdüren personellerine 2 bin lira tutarında destek ödemesi yapacağız. Bu zor zamanlarda taşın altına elini sokmaktan kaçınmayan personellerimizin ödüllendirilmesi bizleri de mutlu etmektedir. Bu vesile ile büyük bir özveri ile çalışan tüm PTT çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı
12 Mayıs 2020 21:06		 Seyir halindeyken bezle aracını sildi, ehliyetine el konuldu
12 Mayıs 2020 18:53
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
12 Mayıs 2020 18:33		 Çay üreticilerine verilecek iznin detayları belli oldu
12 Mayıs 2020 18:13
Rekabet Kurumu'ndan 10 firmaya maske soruşturması
12 Mayıs 2020 17:55		 5 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
12 Mayıs 2020 17:34
TMO: Devlet kurumuyuz, kar payı ödemesi yapamayız
12 Mayıs 2020 16:55		 Bakan Selçuk, kamuda istihdam edilen engelli sayısını açıkladı
12 Mayıs 2020 16:49
PTT, personeline 2 bin TL destek ödemesi yapacak
12 Mayıs 2020 15:40		 Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek
12 Mayıs 2020 14:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:11 - Polisimizi şehit etmişlerdi! 74 kişilik çete çökertildi23:06 - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan güldüren gaf!23:01 - Koronavirüs denizden bulaşır mı?22:56 - Türkiye'den 2 ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı22:50 - İzmir'den Van'a bin liraya yolcu taşıyorlar22:43 - 'Hemşireler sağlık hizmetleri için bizim vazgeçilmezimiz'22:37 - Cilde zarar vermeyen probiyotikli dezenfektan geliştirildi22:31 - Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'li vekillere tepki22:26 - Bahçeli'den, Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun telefonu22:21 - 'Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz'
22:16 - Bakan Karaismailoğlu'dan 'destek ödemesi' açıklaması22:11 - Öğrenciler Kovid-19 kaynaklı sorunlara çözüm arayacak22:06 - Karı koca sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor22:00 - Av tüfeğiyle vuralan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti21:54 - Bakan Fahrettin Koca, sosyal mesafenin önemini hatırlattı21:48 - 'Öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile destan yazıyor'21:43 - Yabancıya konut satışında İranlı damgası21:38 - 'Makus kaderden kaçış yok' köşe yazına soruşturma
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Emniyet müdür yardımcısı ve komiserin skandal partisinin görüntüleri
5 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Esnek çalışma ve idari izinler, 20 Mayıs'ta gözden geçirilecek
Alemci Emniyet Müdür Yardımcısı ve Komiser görevden alındı
Virüs çıkan berber'in temas ettiği kişiler negatif çıktı
Acun Ilıcalı: Türkiye'ye ben değil, ekibimin bir kısmı dönüyor
18 ve 19 Mayıs'ta bakkal, manav, market ve kasaplar açık olacak
PTT, personeline 2 bin TL destek ödemesi yapacak
Asya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor
İlkokul öğrencisinin Fahrettin Koca taklidi gülümsetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
denizden virüs bulaşmaz 3
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 4
Sahibinden kiralık ve satılık ilan verene ceza 1
belirsizlik 1
haluk ulusoy 2
wuhan'da 1 aydan sonra ilk kez corona virüs tespit edilmesi 2
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 1
yıllarca kadının peşini bırakmayan sapkın kişi 2
beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak 3
1959 öncesi şampiyonlukların sayılmaması 6
SON İLANLAR
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 13 mühendis, avukat ve teknik personel alacak
Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı
Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
TÜRKSAT 7 Personel alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Engelli 13 İşçi Alacak
Gülpınar Belediyesi Tekniker Alacak
Gülağaç Belediyesi Tekniker Alacak- Güncellendi
Bükardı Belediyesi Mühendis Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam