'Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz'
Erdoğan, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" dedi.
|12 Mayıs 2020 22:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan koronavirüs ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan, "Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.
18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz" dedi.
Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 12, 2020
18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, Koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiyenin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz. pic.twitter.com/mP1pYAkJvV
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