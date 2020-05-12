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Türkiye'den 2 ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a gönderildiğini açıkladı.
 12 Mayıs 2020 22:56
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Türkiye'den 2 ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a gönderildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan havalandı" denildi.

DHA
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