Türkiye'den 2 ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a gönderildiğini açıkladı.
|12 Mayıs 2020 22:56
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Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a gönderildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan havalandı" denildi.
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