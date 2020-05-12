Kemal Kılıçdaroğlu'ndan güldüren gaf!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hemşireler Günü'nü kutlamak için hazırladığı videoda ' Hemşehriler Günü kutlu olsun. ' demesi dikkatlerden kaçmadı.
|12 Mayıs 2020 23:06
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hemşireler Günü'nü kutlamak için hazırladığı videoda ' Hemşehriler Günü kutlu olsun. ' demesi dikkatlerden kaçmadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolaysıyla sosyal medya hesabı üzerinden videolu mesaj yayımlandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Fedakarlığınızı asla unutmayacağız. Ailelerinize gidemediniz, çocuklarınızı kucaklayamadınız, hastalar sağlığına kavuşsun diye. Sizin fedakarlığınız Türkiye'nin ve insanımızın fedakarlığıdır. Hepimiz size saygı duyuyoruz ve sizi yürekten alkışlıyoruz, bütün sağlık çalışanlarını alkışladığımız gibi."
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