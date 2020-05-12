İlk yerli filtreler üretildi
Koronavirüs ile mücadele sürerken İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bir ilk gerçekleştirildi. Merkezde yapılan çalışmalarla yüksek koruyuculuk sağlayan N95 ve N99 maskelerine yerli filtreler üretildi.
|12 Mayıs 2020 23:37
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İstanbul Teknik Üniversitesi mühendisleri, pandemi sürecinde yüksek koruyuculu maskelere duyulan ihtiyacı göz ardı etmeyerek yerli filtre üretmek üzere kolları sıvadı.
"Yurtdışından ithal edilmesin" dediler, üretim için hali hazırda itü'de bulunan cihazları kullandılar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 8 kişilik mühendis ekibi gecesini gündüzlerine katarak maske üreten firmalarla ARGE çalışması yaptı.
Filtreler üretildi, maske haline getirildi. Uluslararası laboratuvarlarda test edildi, onaylandı. Üstelik günde 10 bin adet maske filtresi üretebilecek seviyeye ulaşıldı. Yerli filtreler için bir ay içerisinde seri üretime geçilmesi öngörülüyor.
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