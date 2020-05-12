Erdoğan talimat vermişti! 2 hastane için geri sayım başladı
Yeşilköy Havalimanı ve Sancaktepe Askeri Havalimanı içerisinde salgın hastaneleri için geri sayım başladı. Hastanenin büyük bir kısmı tamamlandı. Ancak bu hastaneler sadece koronavirüs tedavisi yapılmayacak aynı zaman sağlık turizminde büyük rol oynayacak.
|12 Mayıs 2020 23:43
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Yeşilköy Havalimanı ve Sancaktepe Askeri Havalimanı içerisinde salgın hastaneleri için geri sayım başladı. Hastanenin büyük bir kısmı tamamlandı.
Ancak bu hastaneler sadece koronavirüs tedavisi yapılmayacak aynı zaman sağlık turizminde büyük rol oynayacak.
Yeşilköy ve Sancaktepe. İki yerde de salgın hastanesinde sona gelindi. Buralar hem tedavinin ana yerleri olacak hem de sağlık turizminin merkezleri haline gelecek.
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