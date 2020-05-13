Kılıçdaroğlu, 'salgın hastaneleri' israf dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, koronovirüs salgınında vatandaşlara hizmet veriyor.

Yıllardır muhalefetin hedefinde olan şehir hastanelerinin önemi, koronavirüse karşı mücadelenin başladığı bu günlerde daha da çok önem kazandı.

Türkiye'de yapımlarına başlandığı ilk günden bugüne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehir hastanelerini kendine hedef yapıp eleştirdi.

CHP Lideri, bu kez de Sancaktepe ve Yeşilköy'de inşa edilen hastaneleri hedef aldı.

SAHRA HASTANESİ NE ZAMAN GÜNDEME GELDİ?

Katıldığı programda "Sahra hastanesi ne zaman gündeme geldi?" sorusunu soran Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunlara yer verdi

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanım, sahra hastanesi yaptığı zaman yaptığı sahra hastanesi miydi? Evet..

Sahra hastanesi ne demektir? Sahrada bir alanda yapılan, geçici hastane demektir.

BUNLARIN HEPSİ İSRAF

CHP Lideri, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kendisi sahra hastanesi yaptığını söyledi. Yer seçimi için bir şeyler yapıldı. Sonra baktık ki bu sahra hastanesi değil.

Çünkü başka bir hastane, niyet başka bir şey. Efendim şimdi açıklama yapıyor Beyefendi. 'Burası pandemi hastanesi olmayacak da yurt dışından işte hastalar gelecek. Biz o hastaları burada tedavi edeceğiz.'

Dünya kadar hastane var, boş olan hastane var. İstanbul'da da var Ankara'da da var. Yani yapılan tamamen boşu boşuna yine bir kaynak savurganlığı. Yine bir israf örneği." ifadelerini kullandı.