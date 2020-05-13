1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu, 'salgın hastaneleri' israf dedi

CHP Lideri, Sancaktepe ve Yeşilköy'de inşa edilen pandemi hastaneleri için "israf" yorumunda bulundu.
 13 Mayıs 2020 00:14
Yazdır
Kılıçdaroğlu, 'salgın hastaneleri' israf dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, koronovirüs salgınında vatandaşlara hizmet veriyor.

Yıllardır muhalefetin hedefinde olan şehir hastanelerinin önemi, koronavirüse karşı mücadelenin başladığı bu günlerde daha da çok önem kazandı.

Türkiye'de yapımlarına başlandığı ilk günden bugüne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehir hastanelerini kendine hedef yapıp eleştirdi.

CHP Lideri, bu kez de Sancaktepe ve Yeşilköy'de inşa edilen hastaneleri hedef aldı.

SAHRA HASTANESİ NE ZAMAN GÜNDEME GELDİ?
Katıldığı programda "Sahra hastanesi ne zaman gündeme geldi?" sorusunu soran Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunlara yer verdi

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanım, sahra hastanesi yaptığı zaman yaptığı sahra hastanesi miydi? Evet..

Sahra hastanesi ne demektir? Sahrada bir alanda yapılan, geçici hastane demektir.

BUNLARIN HEPSİ İSRAF
CHP Lideri, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Kendisi sahra hastanesi yaptığını söyledi. Yer seçimi için bir şeyler yapıldı. Sonra baktık ki bu sahra hastanesi değil.

Çünkü başka bir hastane, niyet başka bir şey. Efendim şimdi açıklama yapıyor Beyefendi. 'Burası pandemi hastanesi olmayacak da yurt dışından işte hastalar gelecek. Biz o hastaları burada tedavi edeceğiz.'

Dünya kadar hastane var, boş olan hastane var. İstanbul'da da var Ankara'da da var. Yani yapılan tamamen boşu boşuna yine bir kaynak savurganlığı. Yine bir israf örneği." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fahrettin Koca: Yakın mesafede maske yetmez
13 Mayıs 2020 00:22		 13 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
13 Mayıs 2020 00:00
Özhaseki: Dünya devletleri Türkiye'yi takdirle anıyor
12 Mayıs 2020 23:54		 Sırrı Süreyya Önder'den İYİ Parti'ye yanıt
12 Mayıs 2020 23:30
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gülümseten gaf!
12 Mayıs 2020 23:06		 Türkiye'den 2 ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı
12 Mayıs 2020 22:56
Bahçeli'den, Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun telefonu
12 Mayıs 2020 22:26		 'Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz'
12 Mayıs 2020 22:21
'Öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile destan yazıyor'
12 Mayıs 2020 21:48		 Bakan Selçuk'tan 14 yaş ve altı çocuklara öneriler
12 Mayıs 2020 20:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:29 - IMF: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü00:23 - AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti00:22 - Fahrettin Koca: Yakın mesafede maske yetmez00:14 - Kılıçdaroğlu, 'salgın hastaneleri' israf dedi00:05 - 2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı00:04 - Her yıl ayrıntılı kamu personel faaliyet raporu yayımlanmalı!00:00 - 13 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Özhaseki: Dünya devletleri Türkiye'yi takdirle anıyor23:49 - Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi için yer tahsisi yapıldı23:43 - Erdoğan talimat vermişti! 2 hastane için geri sayım başladı
23:37 - İlk yerli filtreler üretildi23:30 - Sırrı Süreyya Önder'den İYİ Parti'ye yanıt23:16 - Facebook'ta nefret ve şiddet söylemi arttı23:11 - Polisimizi şehit etmişlerdi! 74 kişilik çete çökertildi23:06 - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gülümseten gaf!23:01 - Koronavirüs denizden bulaşır mı?22:56 - Türkiye'den 2 ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı22:50 - İzmir'den Van'a bin liraya yolcu taşıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
Fahrettin Koca: Yakın mesafede maske yetmez
Her yıl ayrıntılı kamu personel faaliyet raporu yayımlanmalı!
Kılıçdaroğlu, 'salgın hastaneleri' israf dedi
IMF: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü
13 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vis a vis 1
Yüzyüzeyken konuşuruz 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 4
üşümek 2
tek başına 57 kişiye virüs bulaştıran kadın 4
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 1
karabük 3
kuaför ücretinin yüzde 40 zamlanacak olması 1
kredisi bitmek 2
beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak 3
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam