Sözleşmeli sağlık personelinin 3 yıllık süresi doluyor
|13 Mayıs 2020 12:02
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Hatırlanacağı üzere, 2017/3 KPSS tercih işlemlerinde, 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine göre 3 bin 890 sözleşmeli pozisyon ilan edilmişti.
Mart 2010'de alınan başvuruların sonuçları 17 Mart tarihinde ilan edilmişti.
Göreve başlama duyurusunda adayların 23 ila 31 Mayıs tarihleri arasında il sağlık müdürlüklerine belgelerini sunmaları istenmiş, atamalar da en son 16 Haziran 2017 tarihi itibariyle yapılmıştı.
663 sayılı KHK'nın 45/A maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli üç yıl süreyle
başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde
bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak
sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli
pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında
sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında
veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor
olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.
(4) Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz. "
Bu maddeye göre, göreve başladıktan sonra 3 yıllık çalışma süresini dolduranların 657'e tabi memur kadrolarına atanması gerekmektedir. 2017/3 KPSS tercih işlemlerinde, güvenlik soruşturmaları peyderpey yapılmış olup her adayın göreve başlama tarihi farklıdır. Bu nedenle süresini dolduranların kadroya geçiş için yazılı dilekçe vererek talepte bulunması uygun olacaktır.
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