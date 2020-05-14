Kadrolu Kuran Kursu Öğreticilerinin, Covid-19 sürecinde, ek ders hakkı var mı?
|14 Mayıs 2020 00:04
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7 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede Diyanet personelini ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlanmıştır. Karara göre, Ders ve Ek Ders Saatlerine Dair Kararın 7. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapanlara ek ders ücretlerinin verileceği belirtilmiştir.
Yayımlanan karar şu şekildedir:
Bu kararın kapsamı sadece Ders ve Ek Ders Saatlerine Dair Kararın 7. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapanları kapsamaktadır. 7/2-b bendi ise şu şekildedir:
7/2-b ise sadece "Üzerinde resmi görev bulunmayanları" kapsamaktadır. Bu ifadeye göre düzenleme kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışanları kapsamamaktadır. Açıkta olup da ek ders ücreti karşılığında çalışanları kapsamaktadır.
Bu bağlamda, kadrolu veya sözleşmeli Kuran Kursu Öğreticilerinin, 7 Nisan'da yayımlanan düzenlemenin kendilerini de kapsadığı yönündeki değerlendirmeler yanlıştır.
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