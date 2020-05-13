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Selçuklu Belediyesi'nin 'şahsen başvuru' şartlı ilanı neden onaylandı?

Selçuklu Belediyesi 25 zabıta memuru alımında, adaylardan şahsen başvuru istiyor.
 13 Mayıs 2020 10:00
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Selçuklu Belediyesi'nin 'şahsen başvuru' şartlı ilanı neden onaylandı?

Selçuklu Belediyesinin 25 kişilik zabıta memuru ilanı 10 Mayıs 2020 tarihinde memurlar.net'in ilan bölümünde yayınlanmıştır.

Ancak Belediye Başkanı, Covid-19 salgının devam ettiği bu süreçte ve üstelik adayları sıkıntıya sokacak bir şekilde, şahsen başvuru alacağını duyurmuştur.

Mahalli ilanları kontrol etmesi gereken kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığıdır. Zira Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13. maddesinin 4. fıkrasında "Sınav ilan duyuruları, üçüncü fıkrada belirtilen kurum tarafından (Çevre ve Şehircilik Bakanlığ) kontrol işlemi yapıldıktan sonra yayımlanır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, Bakanlık yetkililerinin görevlerini tam olarak yapmaları, Covid-19 olmasa dahi adayları boş yere masrafa sokan bu türden şartları onaylamaması gerekmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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