Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, sigara ve tütün ürünlerindeki asgari maktu tutarları artırıldı.
|13 Mayıs 2020 02:38
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Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, sigara ve tütün ürünlerindeki asgari maktu tutarları artırıldı.
Yapılan düzenlemeye göre 0,3899 olarak uygulanan asgari maktu tutarları yüzde 17'lik artışla 0,4569 TL'ye yükseltilmiştir.
Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.
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