Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar açıklandı

18 VE 19 MAYIS'TA BAKKAL, MANAV, MARKET VE KASAPLAR AÇIK OLACAK İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi. Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.