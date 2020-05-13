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Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinde 1 maddelik değişiklik

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı.
 13 Mayıs 2020 02:42
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Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinde 1 maddelik değişiklik

13 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı.

İşte yapılan düzenleme:

Düzenlemenin yapıldığı kurum Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığıdır. Bakanlıktaki Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığına dair maddenin ilgili maddesi şu şekildedir:

(4) Bakan; Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde, söz konusu gelirlerden;
a) Savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü koşullara sahip ülkelerde uluslararası taşıma yaparken saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının varislerine 40.000 Türk lirasına kadar,
b) Bakanlık Döner Sermaye İşletmesinin mali imkanları ölçüsünde olmak üzere;
1) Ticari yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan otobüs, minibüs, kamyonet, traktör, kamyon, tanker ve çekicilerden yaşları ilgili mevzuatın getirdiği yaş sınırının üzerinde olanları devir almaya, devir alınan taşıtların sahiplerine,
2) Karayolu yatırım projelerine,
3) Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ticari yük taşımalarında kullanılan gemilerden cins ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenenlerin hurdaya ayrılmasını desteklemek amacıyla yerlerine asgari yüzde otuz beş yerli katkı oranıyla Türkiye'de inşa edilmek, asgari beş yıl Türk Bayraklı işletilmek ve inşasının üç yıl içinde tamamlanmaması veya inşasını müteakip beş yıldan önce satılması halinde genel hükümler uyarınca tahsil edilmesi şartlarıyla yeni gemilerin finansmanında kullanılmak ve hurda bedelini aşmamak üzere nakdi,

ödeme yaptırmaya yetkilidir.
Memurlar.Net
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