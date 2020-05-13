AYM'den, koordinatör başhekimlik kararı

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenen koordinatör başhekimliklerine dair önemli bir karar verdi. Mahkeme heyeti, CBK ile yapılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi. Karar gerekçesinde, söz konusu hükmün Anayasa'nın 128. maddesinde yer alan "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hak ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir" hükmüne de aykırılık teşkil etmediğine dikkat çekildi.

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