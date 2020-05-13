AYM'den, koordinatör başhekimlik kararı
Anayasa Mahkemesi, aynı yerleşke içinde birden fazla hastane bulunması halinde, koordinatör başhekim atanmasının öngören Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.
|13 Mayıs 2020 03:01
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Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle düzenlenen koordinatör başhekimliklerine dair önemli bir karar verdi. Mahkeme heyeti, CBK ile yapılan düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi. Karar gerekçesinde, söz konusu hükmün Anayasa'nın 128. maddesinde yer alan "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hak ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir" hükmüne de aykırılık teşkil etmediğine dikkat çekildi.
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