İbrahim Gökçek soruşturmasında 15 kişiye adli kontrol kararı
İstanbul'da, "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında tutuklanan ve başlattığı açlık grevini sonlandırmasının ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarla ilgili tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 15 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
|13 Mayıs 2020 03:07
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İstanbul'da, "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında tutuklanan ve başlattığı açlık grevini sonlandırmasının ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarla ilgili tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 15 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 15 şüphelinin sorguları sona erdi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüphelilerin adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
Kararın ardından savcılık, şüphelilerin serbest bırakılmalarına itiraz etti.
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