Erdoğan, yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
|13 Mayıs 2020 03:10
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek katkı veren Mukadder Öksüz isimli vatandaşla telefonda görüştü.
Erdoğan, Twitter hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımda, desteklerinden ötürü Öksüz'e teşekkür etti.
Erdoğan telefon görüşmesinde, "Cumhurbaşkanına yüzük gönderiyorsun, mektup gönderiyorsun, bunun karşılığında sizi telefonla aramayayım mı? Hiç ağlamaya gerek yok. Sizin bu kadirşinaslığınızı bizim de unutmamız mümkün değil. Her şeyden önce Kahramanmaraş'ı biliriz. Edeleri biliriz." ifadelerini kullandı.
Görüşmede Öksüz'ün eşi ve çocukları hakkında bilgi alan Erdoğan, Öksüz ailesinden kendisine dua etmelerini istedi.
Öksüz yüzüğüyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben gönderdiği mektupta, "Bizler 15 Temmuz'da vatanımız için nasıl bir ve beraber olduysak bugün de hastalık sebebiyle mağdur olan kardeşlerimizin yanında bir ve beraber olmalıyız. Maddi varlığım olarak bir tek yüzüğüm var. Onu da çorbada benim de tuzum olsun diyerek bu hayır kampanyasına gönderiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ali Babacan: Baskın seçim olmaz
13 Mayıs 2020 03:55
|Fahrettin Koca: Yakın mesafede maske yetmez
13 Mayıs 2020 00:22
|Kılıçdaroğlu, 'salgın hastaneleri' israf dedi
13 Mayıs 2020 00:14
|13 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
13 Mayıs 2020 00:00
|Özhaseki: Dünya devletleri Türkiye'yi takdirle anıyor
12 Mayıs 2020 23:54
|Sırrı Süreyya Önder'den İYİ Parti'ye yanıt
12 Mayıs 2020 23:30
|Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gülümseten gaf!
12 Mayıs 2020 23:06
|Türkiye'den 2 ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı
12 Mayıs 2020 22:56
|Bahçeli'den, Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun telefonu
12 Mayıs 2020 22:26
|'Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz'
12 Mayıs 2020 22:21