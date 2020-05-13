1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ali Babacan: Baskın seçim olmaz

Ali Babacan, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı: 'Baskın seçim olmaz, ama sistem 2023'e kadar da dayanmaz'
 13 Mayıs 2020 03:55
Yazdır
Ali Babacan: Baskın seçim olmaz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'de mevcut partilerden umut kesildiğini gördükleri için yeni parti kurma kararı aldıklarını belirterek, "Böyle bir baskı ortamında, böylesine özgürlüklerin sınırlandığı bir ortamda yeni bir siyasi hareket başlatmak ve bunca insanın adıyla soyadıyla, imzasıyla bu siyasi hareketin içinde yer alması ve çok daha fazla sayıda kişinin de yer alacak olması, aslında benim ve arkadaşlarım için ciddi bir risk. Ama biz her şeyi göze aldık, öyle başladık" dedi.

Babacan "Salgın sürecindeki kazanımların ardından bir erken seçime gidilebileceği iddiaları konuşuluyor. Siz bir erken seçim öngörüyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Ama olmayacak. Dolayasıyla benim apar topar bir erken seçim beklentim yok. Ama 2023 Haziran'a kadar Türkiye dayanır mı, sistem dayanır mı? O ihtimal de çok zayıf doğrusu.Seçim ihtimalini 2021-2022'de biraz daha yüksek görüyorum." dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
13 Mayıs 2020 03:10		 Fahrettin Koca: Yakın mesafede maske yetmez
13 Mayıs 2020 00:22
Kılıçdaroğlu, 'salgın hastaneleri' israf dedi
13 Mayıs 2020 00:14		 13 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
13 Mayıs 2020 00:00
Özhaseki: Dünya devletleri Türkiye'yi takdirle anıyor
12 Mayıs 2020 23:54		 Sırrı Süreyya Önder'den İYİ Parti'ye yanıt
12 Mayıs 2020 23:30
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gülümseten gaf!
12 Mayıs 2020 23:06		 Türkiye'den 2 ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı
12 Mayıs 2020 22:56
Bahçeli'den, Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun telefonu
12 Mayıs 2020 22:26		 'Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz'
12 Mayıs 2020 22:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:55 - Ali Babacan: Baskın seçim olmaz03:36 - Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu03:10 - Erdoğan, yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı03:07 - İbrahim Gökçek soruşturmasında 15 kişiye adli kontrol kararı03:01 - AYM'den, koordinatör başhekimlik kararı02:42 - Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinde 1 maddelik değişiklik02:38 - Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı02:38 - Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar açıklandı00:29 - IMF: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü00:23 - AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
00:22 - Fahrettin Koca: Yakın mesafede maske yetmez00:14 - Kılıçdaroğlu, 'salgın hastaneleri' israf dedi00:05 - 2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı00:04 - Her yıl ayrıntılı kamu personel faaliyet raporu yayımlanmalı!00:00 - 13 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Özhaseki: Dünya devletleri Türkiye'yi takdirle anıyor23:49 - Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi için yer tahsisi yapıldı23:43 - Erdoğan talimat vermişti! 2 hastane için geri sayım başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı
Fahrettin Koca: Yakın mesafede maske yetmez
Her yıl ayrıntılı kamu personel faaliyet raporu yayımlanmalı!
Kılıçdaroğlu, 'salgın hastaneleri' israf dedi
Erdoğan, yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
IMF: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü
Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ne diyordum 3
11.05.2020 avm'ler önünde oluşan kuyruk 5
çocuk olmak 2
çok güzelsin ankara 1
Çiçek coşturan 1
voleybol ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 4
beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak 2
kadınlarınızı,çocuklarınızı bizden nasıl koruyacaksınız 2
1959 öncesi şampiyonlukların sayılmaması 6
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam