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Polis taşlayan DHKP/C'liler serbest bırakıldı

Başlattığı açlık eylemi sonucunda ölen DHKP/C'li İbrahim Gökçek için Gazi Mahallesinde gösteri düzenleyen ve cemevinin çatısından polislere kiremit ile taşlar atan zanlıların 15'i tutuklama istemiyle İstanbul Nöbeçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, barikat kurup kendilerini Gazi Cemevine kapatan ve çatıdan polislere taş ve kiremitlerle saldıran 15 şüphelinin adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi
 13 Mayıs 2020 06:40
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Polis taşlayan DHKP/C'liler serbest bırakıldı

'Gri' kategoride aranırken İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve ardından başlattığı açlık eylemi sonucunda ölen DHKP/C'li İbrahim Gökçek için Gazi Mahallesinde geçtiğimiz günlerde gösteri düzenlendi. 8 Mayıs günü düzenlenen gösteride Gazi Cemevinin çatısından polislere kiremit ile taşlar atan zanlılardan 43 kişi gözaltına alınmıştı. 43 şüpheliden 25'i emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken, soruşturmayı yürüten savcılık 17 şüpheliden 15'inin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasını talep etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, barikat kurarak kendilerini Gazi Cemevine kapatan ve çatıdan polislere taş ile kiremit atan 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENDİLER

Soruşturmayı yürüten savcılık sevk yazısında, DHKP-C örgütüne müzahir sosyal medya hesaplarından 7 Mayıs günü hayatını kaybeden İbrahim Gökçek için 8 Mayıs günü Gazi Cemevinde anma programı düzenleneceğine ilişkin paylaşımlar yapıldığı ifade edildi. Sevk yazısına göre ilk etapta Gökçek'in ölüm haberini alan yaklaşık 30 kişilik grup hastane önünde beklemeye başladı. Saat 16.00 sıralarında cenazenin Gazi Cemevine götürülmek üzere hastaneden çıkması sırasında örgüt sloganları atıldı.

YÜRÜYÜŞ İZNİ OLMADIĞI SÖYLENDİ

İlerleyen saatlerde 200 kişilik grup bu kez Gazi Cemevi ve çevresinde toplandı. Emniyet güçleri tarafından örgüt propagandası yapılabileceği gerekçesiyle sadece Gazi Cemevi içerisinde yapılacak törene izin verileceği, dışarıda herhangi bir etkinliğe izin verilemeyeceği cenazeye katılanlara birkaç kez bildirildi. 8 Mayıs günü cemevi içi ve yaya giriş kapısı önündeki yaklaşık 70 kişilik bir grup tespit edildi. Bu gruptan 30'u kapı önünde sokak kısmında yer aldı. Dilan Ekin isimli şüpheli tarafından gruba hitaben çağrılar yapıldı.

İKAZLARA KARŞI GELDİLER

26. Dönem HDP Milletvekili Hüda Kaya da bu esnada Gazi Cemevine giriş yapıp kısa bir süre çıkış yaptı. Cenazenin cemevinden çıkarılması için emniyet güçlerine müzakere için gelen grup, cenazeyle birlikte yürüyüşe izin verilmemesi durumunda cenazeyi çıkartmayacaklarını belirterek tüm ikazlara karşı geldi.

CEMEVİ ÇATISINDAN KİREMİTLERLE SALDIRDILAR

Şüpheliler tarafından cemevinin morg giriş kapısı üzerinde örgütsel sembollere dayalı bayrak ve flamalar asılarak saygı duruşunda bulunuldu. Bundan sonraki süreçte şüpheliler cemevinin yemekhanesinden aldıkları çatal kaşıkları polislere atmaya başladı. Eylemciler daha sonra cemevi içerisine kaçarak kapıyı kitledi. Eylemciler bu sefer cemevi içerisinden yüzlerini kapatarak emniyet güçlerine, kiremit, dolap gibi cisimleri atmaya başladı.

SALDIRI VARMIŞ ALGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTILAR

Cemevi içerisindeki şahıslar sosyal medya üzerinden kendi sempatizanları ve vatandaşlar üzerinde yanlış bilgi verme amacıyla etki oluşturarak, sanki cemevine bir saldırı varmış algısı yaymak için paylaşımlarda bulundu. Bu aşamadan sonra emniyet güçleri savcılık talimatıyla barikatları kaldırarak cemevine girerek eylemcileri gözaltına aldı.

29 MOLOTOF KOKTEYLİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis, Gazi Cemevi içerisinde yaptığı aramada 29 molotof kokteyli ele geçirdi. Cemevinde yapılan kontrollerde ele geçirilenler emniyet kayıtlarında şu şekilde listelendi: Bir adet kırmızı zemin üzerine sarı renkte harflerle yazılı 'Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölümsüzdür Halk Cephesi' ve 2 adet kırmızı renkte flama. Bira şişeleri içerisinde 29 adet molotof kokteyli. 40 adet 'Grup Yorum' ibareli bez ağız maskesi. Bir miktar tiner, 5 adet 16'lı havai fişek rampası.

13'Ü AĞIR CEZADA YARGILANIYOR

Savcılık, gözaltına alınan şüphelilerin büyük kısmının DHKP-C silahlı terör örgütü ile bağlantılı olarak birçok eylemde yer aldıkları ve haklarında kovuşturma ve soruşturmalar gerçekleştirdiğini tespit etti. Tutuklamaya sevk edilen 15 şüpheliden 13'ünün Ağır Ceza Mahkemelerinde çok sayıda dosyalarının bulunduğu öğrenildi.
Yeni Şafak
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