İtalyan gazeteleri nefret kustu: Nankör Silvia
|13 Mayıs 2020 07:11
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Afrika'da 18 ay esir olarak tutulduktan sonra hafta sonu Türkiye, Somali ve İtalya gizli servislerinin ortak girişimiyle kurtarılan ve Müslüman olan İtalyan vatandaşı Silvia Romano'ya İtalya'da hakaret yağıyor.
il Giornale gazetesi pazartesi günü Silvia Romano'nun kurtuluşunu "İslami ve mutlu. Nankör Silvia" başlığıyla verdi. Libero gazetesi ise "Bir İslamiyi kurtardık" başlığını attı.
Treviso eyaletinden bir politikacı Facebook'ta Romano'nun asılması gerektiğini söyledi. Paylaşım Facebook'tan hızla kaldırıldı.
Aşırı sağcı mahalefet partisi League lideri Matteo Salvini, Twitter'dan "İslami teröristleri hayal edin: Parayı aldılar. Suç işlediler ve İslami peçe ve dönüşüm adı verilen kültürel savaşı kazandılar" yorumunu yaptı.
Silvia Romano Kenya'nın güneydoğusundaki bir köydeki yetimhanede çocuklar için gönüllü olarak çalışırken 20 Kasım 2018'de silahlı adamlar tarafından kaçırılmıştı. Somali'ye götürülen Silvia Romano'nun terör örgütü Eş Şebap tarafından alıkonduğu düşünülüyordu.
Pazar günü İtalya'ya döndüğü sırada İtalya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı tarafından karşılanan 24 yaşındaki Romano'nun yüzündeki gülümseme ve saçlarıyla birlikte vücudunu örten kıyafeti dikkat çekti. Romano'nun İslamiyet'i seçmesi ve ismini Ayşe olarak değiştirmesinin ailesi tarafından onay aldığı belirtildi.
Romano esir olarak tutulduğu sırada kendi isteğiyle Müslüman olduğunu ve Kur'an okuduğunu, herhangi bir zorlamanın yaşanmadığını açıkladı.
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