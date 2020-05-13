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Tedbirler işe yaradı... İstanbul başardı

Son bir haftadır İstanbul'da virüsün yayılma hızı düştü. Türkiye'deki günlük vakaların İstanbul'da görülme oranı da %60-65'ten %50 seviyesine geriledi.
 13 Mayıs 2020 07:20
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Tedbirler işe yaradı... İstanbul başardı

Türkiye'deki koranavirüs vakalarının yüzde 60'ının görüldüğü İstanbul'da, son bir haftadır virüsün yayılma hızının düştüğü ve toplumda görülme sıklığının da azaldığı tespiti yapıldı. Türkiye'deki günlük vakaların İstanbul'da görülme oranının da yüzde 60-65'ten yüzde 50 seviyesine gerilediği ifade edildi.

İstanbul'daki pandemi hastanelerinden Sağlık Bakanlığına iletilen verilerden yola çıkılarak, 'Hasta havuzunun' giderek boşaldığı, İstanbul genelinde virüsün görülme sıklığının azaldığı, pozitif bir vakanın temas ettiği kişilerden artık yüzde 50'sinde hastalığın görüldüğü tespiti yapıldı. İstanbul'daki bazı pandemi hastaneleri bu verilerden yola çıkarak, diğer hastaların kabulüne başladı. Salgının başında bir kişinin en az dört beş kişiye virüs bulaştırdığı açıklanmıştı. Son on gündür ise bir kişinin en fazla iki kişiye virüs bulaştırdığı tespiti yapıldı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunda yapılan projeksiyonlarda, bugünkü rakamlardan yola çıkarak ve kurallara uyum konusunda bir sıkıntı yaşanmazsa haziran başında salgının kontrol altına alındığı aşamaya geçileceği tespiti yapıldı. Bazı bilim kurulu üyeleri "Hızlı bir tırmanma döneminden sonra şu anda salgının iniş kolundayız. Toplumda virüsün sıklığı azaldı. Dışarıda bir kişinin başka birine virüs buluşturma ihtimali azalıyor. Bir kişinin virüsü bir başka birine bulaştırma süresi üç dört güne çıktı. Bu süreyi ne kadar uzatırsak, kısıtlamalar daha kolay kalkar" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye genelinde, 30'dan fazla ilde vaka sayılarının bir ve on arasına indiği, bazı illerde hiç vaka görülmediği, yoğun bakımda bulunan hastanın kalmadığı, serviste yatan hasta sayısının azaldığı bilgisi verildi. Bazı illerle ilgili seyahat sınırlamasının kaldırılması kararı da bu verilere dayanarak alındı. Son iki haftada 16 ildeki seyahat sınırlaması kaldırıldı, kalan 15 ille ilgili değerlendirme önümüzdeki hafta yapılacak. Ancak, özellikle körfez illeri ile İstanbul'daki kısıtlamanın, vaka sayısında güvenli seviyeye gelene kadar, bir süre daha devam edeceği belirtildi.

AVM, berber ve kuaförlere getirilen serbestinin etkisinin 18 Mayıs'tan sonra görüleceği, bu tarihten sonra vakalarda beklentilerin üzerinde bir dalgalanma yaşanmazsa, diğer bazı sınırlamaların kaldırılmasının gündeme geleceği belirtiliyor. Parklara ve sahillere getirilen yasakların da bu tarihten sonra kaldırılabileceği ifade edildi.

MUTASYONA MI UĞRUYOR?

Yapılan çalışmalar, virüsün olumlu yönde mutasyona uğradığına yönelik işaretler de veriyor. Türkiye'deki bazı hastanelerden Bilim Kuruluna gelen bilgilerde virüsün gücünü kaybettiğine yönelik tespitler yapıldı. Bazı Bilim Kurulu üyeleri "Bu virüse benzer eski hastalıklardan yola çıkarak, viral enfeksiyonların yazın görülmediğini biliyoruz. Bizim de tahminimiz bu yönde. Sıcak mevsimde virüsün etkisinin olmayacağı düşünülüyor. Sahadaki veriler virüsün hastalık yaptırma özelliğini kaybettirmeye başladığı yönünde. Eğer bir mutasyon olacaksa, olumu yönde olmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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