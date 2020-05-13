Kapalı görüşler haziranda başlıyor

Normalleşme programı çerçevesinde yargıyı 15 Haziran sonrasına hazırlayan Adalet Bakanlığı, yeni bir eylem planı hazırladı. Vatandaşlar elektronik ortamdan şikayet dilekçesi gönderip, dava açabilecek. Bakanlık, şu önlemleri hayata geçirmeyi planlıyor:

* Günlük duruşma sayısına sınırlama getirilecek. Duruşmalar mümkün olduğunca farklı gün ve saatlerde yapılacak. Mahkemelere de noterler gibi dönüşümlü çalışma sistemine geçecek. Bu kapsamda, bir gün çift, bir gün tek sayılı mahkemelerin duruşma yapması sağlanacak. Duruşmalarda bulunacak avukat ve kişi sayısını sınırlandıracak, bir mevzuat çalışması yapılacak. Duruşmalara belirli süreler halinde ara verilecek. Şüpheli ve avukat sayıları dikkate alınarak, büyük salonlar tercih edilecek.

* Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan 'tarafların rızası' cümlesi önümüzdeki altı ay boyunca askıya alınacak. Yani, davada dinlenen vekiller, şahitler ve bilirkişiler, duruşma salonlarında olmadan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile 'davanın taraflarına sorulmadan' mahkeme heyeti tarafından dinlenebilecek. Avukatların, elektronik ortamda duruşmalara katılmasına ilişkin altyapı ve mevzuat değişikliği için çalışmalar yapılacak. Yine, avukatlar dosya inceleme talebi ile duruşma tutanağı ve bilirkişi raporu gibi evraklara bu süre içerisinden UYAP'dan ulaşabilecek.

* Ceza infaz kurumlarında kapalı görüşlerin haziran başında, açık görüşlerin ise eylül başında başlanması planlanıyor. İnfaz yasasıyla beraber, yeni tip koronavirüs sebebiyle açık cezaevlerinden izinli olarak çıkarılan yaklaşık 45 bin mahkümun 31 Mayıs'ta bitecek olan izninin uzatılmayacağı belirtiliyor. Virüs nedeniyle izole sistemiyle çalışan infaz personeli de 31 Mayıs'tan sonra evlerine gidebilecek. Ayrıca, mecburi görüşmeler dışında sınırlanan avukat görüşmelerinin ise yine Temmuz başında yeniden başlatılacağı belirtiliyor. Ancak bu süreçte ziyaretçilerin ateş ölçümlerine devam edilecek. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü kabulü sırasında muayene yapılacak.

* Hafta sonu nöbetçi noterlik uygulaması ise temmuz başında tekrar faaliyete geçecek. Daha fazla nöbetçi noterin açık olması sağlanacak. Türkiye Adalet Akademisinin ertelenen adaylık eğitimleri, hizmet içi eğitim programları ve ilmi aktiviteleri bu ay sonu itibarıyla başlayacak.

* Bilirkişilik sürecinin tamamen elektronik ortama taşınması konusunda çalışma yapılacak. Adli para cezalarının da elektronik ortamda tahsil edilmesi sağlanacak. İcra dosyalarında ise vatandaşların, 5 bin TL'ye kadar kredi kartı ile ödeme yapabilmesi planlanıyor.

ADLİYELERRDE MASKE TAKMA MECBURİYETİ

Adliye içerisinde herkesin maske takması mecburi hale getirilecek. Vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak. Koridorlarda kalabalığa izin verilmeyecek, bu uyarıları yapacak bir personel bulundurulacak.

ADALET BAKANI: UYGULAMALAR YUMUŞATILACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Yeni normalleşmede dört koldan çalışmalarımızı planlıyoruz. Adliyeler, ceza infaz kurumları, noterlikler ve bakanlığa bağlı kurumlar için bir yol haritası çalışması yapılmıştır. Bayramdan sonra bütün uygulamalar yumuşatılacaktır, planlamalarımız hazırdır" dedi. "Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile adımlar atılacak" diyen Gül, ceza infaz kurumlarında yedi milyon maske, 900 bin tulum üretildiğini de belirtti.

EBRU KARATOSUN