Ölümcül kene tehlikesi erken hortladı
|13 Mayıs 2020 07:35
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarının Sivas'ta geçen seneye nazaran büyük artış gösterdiğini söyledi. 2019 yılında ilk vakanan 17 Nisan'da görüldüğünü ifade eden Çetin, bu sene ise 19 Mart'ta ortaya çıktığını belirtti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre vakalarda dört kat artış olduğunun altını çizen Çetin, en az koronavirüs kadar KKKA hastalığına da dikkat edilmesini istedi.
"Virüslerle yaşamak zorundayız" diyen Prof. Dr. Çetin "Geçen sene bu zamana kadar altı olan vakasa sayısı şu anda 35'e ulaştı. On beş hastamız yatıyor. Bir kısmı tedavi oldu. Malesef 72 yaşında Şarkışla'dan gelen bir amcamız hayatını kaybetti. Bir şekilde hayvanlar üzerindeki kene miktarını azaltmamız gerekiyor, ikincisi de kene olma ihtimali olan yerlerde mutlaka çoraplarımızı pantolonların üstüne çekerek vücuda girmesini engellemeliyiz" dedi.
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