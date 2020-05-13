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'Korona insan yapımı değil ama insan hatası olabilir'

Corona virüs hakkında ortaya atılan yeni iddiaları yorumlayan Prof. Dr. Köni, sürecin bilinmeyenlerini anlatırken, "İnsan yapımı değil ama insan hatası olabilir" tespitinde bulundu
 13 Mayıs 2020 07:55
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'Korona insan yapımı değil ama insan hatası olabilir'

Süper güçlerin corona savaşı! İnsan hatası...

Corona virüs hakkında ortaya atılan yeni iddiaları yorumlayan Prof. Dr. Köni, sürecin bilinmeyenlerini anlatırken, "İnsan yapımı değil ama insan hatası olabilir" tespitinde bulundu.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Kovid-19 salgını nedeniyle, ABD ve Çin eksenli gerginlik devam ediyor. İlk vakanın görüldüğü tarih ile Çin'in ilk vakayı duyurduğu tarih arasında, üç aylık fark olduğu öne sürülürken, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, ABD, Fransız ve Alman istihbarat kaynaklarından yansıyan yeni tezleri Milliyet için yorumladı. Virüsün ilk olarak Vuhan Viroloji Laboratuvarı'nda yaşanan bir hata veya yanlışlık sonucu ortaya çıktığı yönündeki görüşlerin ABD, Fransa, Alman istihbarat birimleri için kesin bilgi haline geldiğini söyleyen Prof. Dr. Köni, sürecin bilinmeyenlerini anlatırken, "İnsan yapımı değil ama insan hatası olabilir" dedi.

ABD sonlandırdı

Sürecin geçmişi 2014 yılına uzandığını belirten Prof. Dr. Köni şu açıklamalarda bulundu: "Amerika, 2014 yılında, Kovid-19'un akrabaları olan ve göğüs hastalıklarına yol açan, influenza, SARS ve MERS, üzerine araştırmalar yaparken, iki laboratuvarında meydana gelen aksaklık ve bir takım hatalar nedeniyle bu merkezlerin kapatılmasına karar veriliyor. Eski tip korona virüslerine yönelik araştırmaların ABD'de yasaklanmasından sonra Beyaz Saray'ın halihazırdaki koronavirüs danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalık Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, 2015 yılında ilginç bir karar alarak, influenza, SARS ve MERS virüslerine yönelik araştırmaları Vuhan Viroloji Laboaratuvarı'nda yapılmasına karar veriyor. Böylesi çalışmalar için fon ayrılması yasaklanmış olmasına karşın o dönem 7 milyon 200 bin dolarlık fon, Çin'deki merkeze aktarılıyor. Vuhan'da, kısa adı GOF olan araştırmada Kovid-19'a akraba virüslerin güçlendirilmesi durumunda insandan insana geçme olasılığı üzerine yürütülen çalışmadan ilginç sonuçlar elde ediliyor. Özellikle yarasalar üzerindeki virütik araştırmalarda, virüsün güçlenmesi durumunda insandan insana yayılabileceği anlaşılıyor ve bu araştırma Nature Dergisi'ndeki bir makalede ele alınıyor.

İki yıl önce uyarı

"2018'de Amerikan Elçiliği, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na bir rapor gönderiyor. Vuhan'daki enstitüde bir takım sorunlar yaşandığı, laboratuvarın dördüncü derecede güçlü bir enstitü olmasına rağmen aksaklıklar görüldüğü ve gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda ciddi sıkıntıların yaşanacağı bildiriliyor. Bu rapordan bir yıl sonra 2019'un Eylül ayında Çin'de ilk vakanın görüldüğü, Ekim ile Ocak ayları arasında ateş, nefes darlığı, kas ağrısı gibi şikayetler yaşayan bir grup insanda Kovid-19 tespit edilse de, bu durum dünyaya kamuoyu ve DSÖ'den saklanıyor."
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