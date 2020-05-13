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'Alternatif baro'da dört seçenek

AK Parti'nin baroların yönetim yapısı ve seçim sistemini değiştirecek Avukatlık Yasası çalışmasının, çoklu alternatifler içeren taslağı dün MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
 13 Mayıs 2020 08:38
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'Alternatif baro'da dört seçenek

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Telekonferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı öğrenildi. MYK toplantısında barolarda grupların blok listeyle seçime girmelerinin önüne geçecek nisbi temsil sistemi ağırlıklı olarak kabul görürken, özellikle büyük şehirlerde "alternatif baroların" kurulabilmesini sağlayacak mevzuat değişikliği için seçeneklerin masaya yatırıldığı kapsamlı bir sunum yapıldı. Erdoğan, tartışmaların odağındaki alternatif baro düzenlemesinin bu hafta da etraflıca değerlendirilmesini ve çalışmanın detaylandırılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti "alternatif baro" konusunda dört ayrı seçenek üzerinde çalışıyor. İlk alternatifte avukat sayısı en az bin olan illerde 400 üye toplanması halinde yeni bir baro kurulabilmesi öngörülüyor. Bu durumda en az 3 bin avukatı olan illerde 750; 5 bin avukatın görev yaptığı illerde bin; 10 bin avukatın bulunduğu illerde bin 200; 10 binden fazla avukatın kayıtlı olduğu İstanbul ve Ankara'da ise 2 bin 500 avukatın üyeliğini almak şartıyla ikinci bir baro kurulabileceği değerlendiriliyor. Masadaki ikinci alternatife göre ise avukat sayısı 750 ila 3 bin olan illerde en az 750, 3 bin 1 ile 5 bin olan illerde en az bin; 5 bin 1 ile 10 bin arası olan illerde en az bin 250 ve 10 binin üzerinde olan illerde en az 2 bin üye kayıt edilmesi şartıyla yeni bir baro kurulabileceği kaydediliyor.

Bir diğer alternatif ise daha kısa bir yasa maddesi ile binin üzerinde avukatın kayıtlı olduğu illerde birden fazla baronun kurulabilmesini içeriyor. Böyle bir düzenleme Türkiye'deki 21 baroyu doğrudan ilgilendiriyor. Dördüncü ve son alternatif ise yüzde hesaplamasıyla yeni baroların kurulabilmesini düzenliyor. Buna göre de avukat sayısı binin üzerinde olan illerde bu sayının yüzde 30'u, 3 binin üzerinde olan illerde yüzde 25'i, 5 binin üzerinde olan illerde yüzde 20'si ve 10 binin üzerinde olan illerde yüzde 10'unun üye olması şartıyla alternatif baro kurabilmesi öngörülüyor.

Mesaiye devam

Çalışma hafta içinde Meclis'te Grup Başkanvekilleri ve AK Parti'nin hukukçu vekilleriyle yeniden ele alınacak. Düzenlemenin, Meclis açılmadan Meclis Başkanlığı'na sunulabileceği kaydediliyor.
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