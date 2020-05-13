Tatil sezonu bu ayın sonunda başlıyor, peki nasıl bir tatil olacak?

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Türkiye'de turizm sezonu bu ay sonundan itibaren başlıyor. Tabii koronavirüs nedeniyle çok sıkı tedbirler alınıyor. Akdeniz ve Ege'de otel açılışları 20 Mayıs ile 30 Haziran arasına yayılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, nisanda yaptığı açıklamada, otellerin mayıs sonu açılmaya başlayabileceği tavsiye kararını iletmişti.

Türkiye, bu sezon 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı da başlattı. Sağlık ve hijyen koşullarını yerine getirildiğini belgeleyip sertifika alan tesisler 1 Haziran'da duyurulacak.

Anlık takip ediliyor

"Türk turizmciler olarak hemen hizmet vermeye hazırız" diyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, sertifika alan otellerin 1 Haziran itibariyle rezervasyon kabullerine hızla başlayacaklarını söyledi.

Türkiye'de tesislerin çok yüksek standartlarda hijyen ve kaliteye sahip olduğunu hatırlatan Çorabatır, şöyle devam ett:

"Hem müşteri, hem de personel sağlığıyla ilgili sertifikasyon sistemiyle ilgili çalışmalara hızlı başladık. Salgının etkilerini takip ederek, gelen rezervasyonlar doğrultusunda bölge bölge açılacak uçuşlara yönelik olarak hizmet vermeye başlıyoruz. Hazırlıklarımızı, salgın hızının yavaşlaması öngörüsüyle yapıyoruz. Bu nedenle anlık takip ediyoruz."

Kasımda bile olur

Yurt içi turizmde kademeli artış olacağını anlatan Çorabatır, Türkiye'nin sağlık altyapısı ve sürecin yönetilmesinin yurt dışındaki Türkiye algısına güçlü bir destek verdiğini, bu nedenle Avrupa'daki iyileşmelere paralel olarak açılacak uçuşlarla da bir talep beklediklerini söyledi.

Otellerin tatil rezervasyonu yapan çeşitli online platformlarda sezon kapanış tarihleri 31 Ekim - 7 Kasım olarak görülüyor. Tatil yapmak isteyenlerin yaz ayları dışında da moral depolamak için yeni yıla kadar çeşitli bölgelerde sezonu uzatabilecekleri tahmin ediliyor.

'Maliyetine çalışırız...'

Küçük Oteller Derneği Başkanı Ertan Ustaoğlu, küçük ve butik ve özel belgeli oteller arasında yer alan sahil bölgelerindeki otellerin genellikle 27 Mayıs itibariyle rezervasyon alacağını söyledi.

Ustaoğlu, "Her otel önlemlerini en iyi şekilde alıyor. Her işletme kendine göre ve virüsün etkisinin düşmesine göre açılış yapıyor. Küçük oteller tüketiciye birebir hizmet verdiği için zaten hijyen konusunda direkt görünen hassasiyetleri var. bu süreçte daha avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu dönemde doluluklar yüzde 30 - 50 arası olur. Maliyetine çalışacağız" dedi.

Her tedbiri paylaştılar

Otelleri arayarak da teyit ettiğimiz açılış tarihlerine ilişkin bilgi veren çalışanlar, 'bir aksilik olmazsa' demeyi de ihmal etmiyor.

Uluslararası otel grupları hem Dünya Sağlık Örgütü, hem de bulundukları ülkeler ve şehirlerin yerel sağlık politikaları ile hareket ederek, Kovid-19 sürecine ilişkin aldıkları tedbirleri de tüketiciler ile paylaşıyor. Marriot Bonvoy, Mandarin Oriental, Accor gibi otel grupları bünyelerinde yer alan otellerin siteleri üzerinden de duyurdukları uluslararası metinler ile önceliğin insan sağlığı olduğuna dikkat çekiyor. Bu metinlerde, çalışanlar ve turistler için oluşturulan üst düzey tedbirlere vurgu yapılıyor.

SAĞLIKLI TATİLE REHBER

'Masaj'a dikkat top havuzu yok!

Sağlık Bakanlığı'nca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 'Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler' başlıklı bir rehber yayımlandı.

Rehberde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemleri sıralanıyor. Buna göre, otellerde konaklayan misafirlerin kayıtları, son 14 günde bulunduğu ülkeler ve seyahat planı dahil tam tutulacak. Rehberdeki bazı temizlik kuralları ise şöyle sıralandı:

- "Odalar temizlik sonrası en az 1 saat havalanmalı.

- Oda temizliğini yapacak kişi eldiven takmalı. Her temizlikten sonra eller yıkanmalı ve yeni eldiven giyilmeli.

- Misafirin kullandığı çarşaf, havlu gibi tekstil ürünleri katlanarak bohçalanmalı, toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek şekilde toplanmalı.

- Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri 60 - 90 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanmalı.

- Havuzların klor düzeyine dikkat edilmeli.

- Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı.

- Oyun parkı ve çocuk kulüplerinde pelüş hayvan ve top havuzu gibi temizlenmesi zor oyuncaklar bulundurulmamalı.

- Odalarda klimaların düzenli bakım ve onarımı yapılmalı."

Virüs çıkarsa oda 24 saat boş

Rehberde, tesiste konaklayanlar arasında Kovid-19 ile uyumlu şikayeti olan kişiler bulunması durumunda, diğer konukların hemen ayrılıp, maske takılması sağlanarak, varsa oteldeki yoksa en yakındaki sağlık birimine başvurmalarının sağlanması gerektiği belirtildi. Rehberde şu tavsiyeler de yer aldı:

- "Kovid-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat havalandırılmalı ve odanın boş tutulması sağlanmalı, sonrasında detaylı şekilde su ve deterjanla temizlendikten sonra sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli.

- Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden, valizlerini taşıyan kişilerin, bu işlemler sonrasında derhal el yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalı."

SEZONA 'LÜKS' GERİ SAYIM...

Lüks oteller de yeni sezona hazır. Bodrum'da Mandarin Oriental 20 Mayıs, Six Senses Kaplankaya 1 Haziran, Maçakızı 3 Haziran, Caresse, A Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum haziran ortası, Lujo Hotel 18 Haziran, Rixos Premium 20 Mayıs, Le Meridien 1 Haziran, Divan 20 Haziran, The Bodrum Edition 1 Haziran tarihlerinde sezonu açıyor.

Antalya'da Lara Barut Collection 1 Haziran, Calista Luxury Resort 20'Mayıs'tan itibaren rezervasyon alıyor. İzmir'de ise Club Marvy 15 Haziran, Reges, A Luxury Collection Resort & Spa Çeşme 19 Haziran itibarıyla açılışa hazır.

OTELDE BİZİ NE GİBİ ÖNLEMLER BEKLİYOR?

Antalya Belek'teki 5 yıldızlı oteller güvenli tatile yönelik hazırlıkları tamamlıyor.

Buna göre havalimanına iniş yapan turist, dezenfekte edilen araçlarla otele gelecek. Girişte ateşi ölçülecek, bavulları dezenfekte edilecek. Turist otel kapısında 'dezenfektan tüneli'ne de girecek. Resepsiyondaki görevli ile turist arasında cam koruma kalkanı var. Turisti odasına çıkaracak asansör sosyal mesafeye göre en fazla 4 kişi kullanacak şekilde ayak izi işaretleriyle hazırlandı.

Odasına çıkan turist, cep telefonundaki QR kodu okutunca kapı otomatik açılıyor. Odada klima QR kodla dokunmadan yönetiliyor. TV kumandaları tek kullanımlık paketler içinde. Yatak ve yastıklarda sıvı geçirmez tek kullanımlık alezler var. Banyo ve odadaki diğer birçok eşya da yine tek kullanımlık.

Açık büfe devam edecek ama müşteri yemeğini kendisi alamayacak. Camekan ardındaki görevliye yemeklerden istediğini söyleyecek. Eskiden 8 kişinin oturabildiği masa düzeni de 4 kişiye düşürüldü. Sahil ve havuzdaki şezlonglar aralarında en az 1'er metre olacak şekilde düzenleniyor. l ANTALYA DHA

İzolasyon gerekirse...

Turistik tesislere sertifikasyon için 'izolasyon odası' oluşturma şartı da getirildi. Oda içinde, doktor ve hemşire ile gerekli tıbbi cihazlar bulunuyor.

Belek turizm bölgesindeki Calista Luxury Hotel'in Genel Müdürü Ali Kızıldağ, misafir, personel ve tedarikçi firma çalışanlarının otel girişinde ateşinin ölçüldüğünü, yüksek ateş veya diğer koronavirüs semptomlarının tespit edilmesi halinde bu kişilerin otele girmeden 'izolasyon odası'na alınacağını anlattı.