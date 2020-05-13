1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Denizli'de 17 mahalleye karantina! Bu kez sebep farklı...

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 17 mahallede karantina kararı alındı.
 13 Mayıs 2020 08:51
Yazdır
Denizli'de 17 mahalleye karantina! Bu kez sebep farklı...

Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir inekten alınan numune, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından laboratuvara gönderildi. Yapılan testler sonucu inekte şap hastalığı bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine Kızılyer ve ilçedeki 16 mahalle karantina altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanların aşılandığını belirtti. İlçede gereken tüm tedbirlerin alındığını belirten Erkaya, "Bir inekte çıkan şap hastalığı nedeniyle 17 mahallede hayvan alım ve satımını durdurma kararı alındı. Buralarda daha önceden aşı yapılmıştı. Yeni bir hastalık görülmemesi durumunda yaklaşık 1 ay sonra alım satımların yeniden başlayacağını düşünüyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Turizm sektörüne 132 önlem
13 Mayıs 2020 10:22		 Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı
13 Mayıs 2020 09:53
Yeni Çamlıca kulesinde yangın
13 Mayıs 2020 09:39		 Halay yok, erik dalı var
13 Mayıs 2020 09:17
Bulaşma oranı yüzde 1'in altına indi
13 Mayıs 2020 09:06		 Kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp dondurucuda saklamış
13 Mayıs 2020 09:01
Çorumluların rekor denemesindeki fidanlar yeşerdi
13 Mayıs 2020 08:50		 'Alternatif baro'da dört seçenek
13 Mayıs 2020 08:38
'Virüsün paradan geçtiğini söylediler'
13 Mayıs 2020 08:36		 Belediye başkanının eşi virüse yakalandı, 63 kişi karantinada
13 Mayıs 2020 08:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı
3 mühendislik bölümünü seçene asgari ücret tutarında burs verilecek
AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
Düğün ve sinema salonları temmuzda açılacak
Belediye başkanının eşi virüse yakalandı, 63 kişi karantinada
Tedbirler işe yaradı... İstanbul başardı
Erdoğan, yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Her yıl ayrıntılı kamu personel faaliyet raporu yayımlanmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.05.2020 iran'ın kendi fırkateynini vurması 2
16-19 mayıs arası 4 günlük sokağa çıkma yasağı 8
Oruçlu iken iftarda doymayacağını sanmak 2
Sense 8 1
avm'lerin 11 mayıs'ta kademeliolarak açılması 1
vis a vis 1
yakalanmak 3
beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak 1
robot süpürge 1
şımarık 2
SON İLANLAR
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 2 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 7 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam