AVM'ler her saat başı denetlenecek

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ise, AVM'ler için "çifte denetim" getirdi. Buna göre her AVM'de, AVM içi koronavirüs tedbirleri sorumlusu belirlenecek. Sorumlular her saat başı tedbirlere uyulup uyulmadığı, ilave tedbirlere ihtiyaç olup olmadığına yönelik işyerlerini denetleyecek. Ayrıca valilik ve kaymakamlıklarca, halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı beş kişilik komisyonlar oluşturulacak. Bu komisyonlar da, AVM'lerin, koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyup uymadığını belirlemek amacıyla haftada en az bir kez denetim yapacak.

Komisyon kuruldu

İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde ilk harekete geçen il ise, Ankara oldu. Çok sayıda AVM'nin bulunduğu Ankara ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, denetimler için beş kişilik komisyon oluşturulmasını kararlaştırdı. Koronavirüs sorumluları her saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta olmak üzere alınan, alınacak tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda AVM yönetimini bilgilendirecek. Koronavirüs sorumlusu ya da sorumluları tarafından alınan tedbirler (alınan hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük denetim çizelgeleri ile) gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile kayıt altına alınacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak