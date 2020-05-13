1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AVM'ler her saat başı denetlenecek

Alışveriş merkezlerinde (AVM) yoğun kuyrukların oluşması, bazı illerde tedbir kararlarına uyulmaması büyük tedirginlik yaratırken, gözler buraların nasıl denetleneceğine çevrildi.
 13 Mayıs 2020 08:55
Yazdır
AVM'ler her saat başı denetlenecek

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ise, AVM'ler için "çifte denetim" getirdi. Buna göre her AVM'de, AVM içi koronavirüs tedbirleri sorumlusu belirlenecek. Sorumlular her saat başı tedbirlere uyulup uyulmadığı, ilave tedbirlere ihtiyaç olup olmadığına yönelik işyerlerini denetleyecek. Ayrıca valilik ve kaymakamlıklarca, halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı beş kişilik komisyonlar oluşturulacak. Bu komisyonlar da, AVM'lerin, koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara uyup uymadığını belirlemek amacıyla haftada en az bir kez denetim yapacak.

Komisyon kuruldu

İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde ilk harekete geçen il ise, Ankara oldu. Çok sayıda AVM'nin bulunduğu Ankara ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, denetimler için beş kişilik komisyon oluşturulmasını kararlaştırdı. Koronavirüs sorumluları her saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta olmak üzere alınan, alınacak tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda AVM yönetimini bilgilendirecek. Koronavirüs sorumlusu ya da sorumluları tarafından alınan tedbirler (alınan hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük denetim çizelgeleri ile) gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile kayıt altına alınacak.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
13 Mayıs 2020 00:23		 AVM'ler, Bakanlığı örnek aldı, 'Hijyen ve Sağlık Kurulu' kurdu
12 Mayıs 2020 13:56
Patatesin 'ateşini' hasat düşürdü
12 Mayıs 2020 11:24		 Toplanan inek sütü miktarı martta arttı
12 Mayıs 2020 10:21
Veliler indirim talep edince, okul yönetiminin kararı sert oldu
12 Mayıs 2020 08:32		 Tıraş için yedek liste
12 Mayıs 2020 08:27
Sürücü kursları için geri sayım başladı
12 Mayıs 2020 08:16		 Yeniden kapılarını açan AVM'lerde uygulanan virüs tedbirleri
11 Mayıs 2020 14:16
İstanbul'da AVM önünde yoğunluk
11 Mayıs 2020 12:42		 Kuaföre gidecekler için 10 kural
11 Mayıs 2020 08:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı
3 mühendislik bölümünü seçene asgari ücret tutarında burs verilecek
AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
Düğün ve sinema salonları temmuzda açılacak
Belediye başkanının eşi virüse yakalandı, 63 kişi karantinada
Tedbirler işe yaradı... İstanbul başardı
Erdoğan, yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Her yıl ayrıntılı kamu personel faaliyet raporu yayımlanmalı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dürüstlük 1
11.05.2020 iran'ın kendi fırkateynini vurması 2
kendi gibi olmak 1
denizden virüs bulaşmaz 3
ersin korkut 1
voleybol ligi 2019/2020 sezonunun iptal edilmesi 4
şener özbayraklı 2
fatih tezcan'a soruşturma açılması 2
karabük 3
16-19 mayıs arası 4 günlük sokağa çıkma yasağı 8
SON İLANLAR
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 2 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 7 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam