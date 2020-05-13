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Kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp dondurucuda saklamış

İstanbul Esenyurt'ta oturan İran uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Khodarahmi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp parçaladıktan sonra dondurucuda sakladı.
 13 Mayıs 2020 09:01
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Kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp dondurucuda saklamış

İstanbul Esenyurt'ta oturan İran uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed Khodarahmi (35), dün İran Konsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi Siavash Galeh Bakhtiri (71) ile kayınvalidesini Fatemeh Alidadishamsabadi'yi (64) öldürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede, Khodarahmi'nin ifadesinde belirttiği gibi, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra, poşetleyerek derin dondurucuda sakladığı ortaya çıkarıldı.
DHA
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