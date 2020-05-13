1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bulaşma oranı yüzde 1'in altına indi

Uzmanlar, dünya genelinde yüzde 5'e kadar çıkan koronavirüs bulaşma oranının Türkiye'de yüzde 1'in altına düştüğünü açıkladı. Bu düşüşle birlikte de 11 Mayıs'tan itibaren kontrollü sosyal hayata geçiş başladı. Ancak uzmanlar uyardı: "Dinamik bir süreçteyiz, tedbirleri bırakmayalım. Bulaşma oranındaki yükseliş geri adım attırır."
 13 Mayıs 2020 09:06
Yazdır
Bulaşma oranı yüzde 1'in altına indi

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Uzmanlar, dünya genelinde 5'e kadar çıkan koronavirüs bulaşma oranının Türkiye'de 1'in altına düştüğünü açıkladı. Bu düşüşle birlikte de 11 Mayıs'tan itibaren kontrollü sosyal hayata geçiş başladı. Ancak uzmanlar uyardı: "Dinamik bir süreçteyiz, tedbirleri bırakmayalım. Bulaşma oranındaki yükseliş geri adım attırır."
21 Mart'ta salgın nedeniyle kapatılan kuaförler, berberler ve AVM'lerin 11 Mayıs'ta yeniden açılmasıyla Türkiye kademe kademe kontrollü sosyal hayata geçmeye başladı. Hazırlanan 4 aşamalı plana göre eylül ayına kadar hayatın birçok alanında kontrollü sosyal hayatın başlaması, virüsün etkisinin sıfırlanmasının beklendiği Ocak 2021 başında da tamamen normalleşmeye geçilmesi hedefleniyor.

Tabii ki vaka sayılarında artış yaşanmadığı takdirde. Uzmanlar, kontrollü sosyal hayatın başlamasında en büyük etkenin, dünya genelinde 5'e kadar yükseldiği görülen virüsün bulaşma oranının 1'in altına düşmesi olduğunun altını çiziyor. Ancak aynı zamanda 'Tedbiri elden bırakmayalım' uyarılarını da tekrarlıyor. İşte Bilim Kurulu üyeleri ve diğer uzmanların Hürriyet'e yaptığı değerlendirmeler:

DİNAMİK BİR SÜREÇTEYİZ, ARTIŞ GERİ ADIM GETİRİR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara:

İşte normalleşmenin ardındaki etken: Bulaşma oranı 1'in altına indi

Bulaş oranını tam hesaplamak mümkün değil. Nedeni ise bu oranın yeni bir mikroorganizmanın (virüs veya bakteri) daha önce hiç o mikrop ile karşılaşmamış olan bir topluma girdiğinde kaç kişinin, hangi koşullarda hastalandığının izlenmesiyle hesaplanabilmesi. Ülkemizde evde kalmamız, mesafe kuralına uymamız, maske takmamız ve diğer önlemler bulaş oranını düşürdü. Bu rakamın artık Türkiye'de 1'in altına düştüğünü söyleyebilirim. Çünkü vaka sayısı sürekli azalıyor. 1'in üstünde olsaydı yeni tanı konulan vaka sayısında artış olur, yayılım devam ederdi. Hastalık ilk çıktığında, bir kişi kaç kişiye bulaştırıyor diye bakıldığında, dünya genelinde bu oran 5'e kadar çıkıyordu. Örneğin okulların kapatılmasıyla 3'e indiğini, büyüklerin ve çocuk ile gençlerin evde kalmasıyla 2'ye indirilebildiğini söyleyebiliriz. Hastanelerde yatak kapasitesinin yüksek olması birçok ilimizde, tespit edilen vakaların hemen hastanede izole edilmesini sağladı. Bu da virüsün yayılımının kesilmesinde çok etkili oldu. Diğer ülkeler hastalığı 8-16 haftada kontrol altına alırken, bizde 5'inci haftada plato çizdi, 7 haftadan itibaren de düşüş başladı. Bu da kontrollü normalleşme sürecine geçişi sağladı. Ama dinamik bir süreçteyiz, baktık bulaş oranlarında oynama oluyor, o zaman geri adım atılır. Ya da her şey yolunda gidiyorsa ileri adımlar atılır.
KAYNAĞI BULMAK İÇİN KONTROLLÜ NORMALLEŞME

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan:

İşte normalleşmenin ardındaki etken: Bulaşma oranı 1'in altına indi

Bulaş oranının 1.1 olması demek, vaka sayısının az da olsa artmaya başlaması anlamına geliyor. Almanya'da şu anda bu yaşanıyor. Küçük bir artışla normal yaşamdan geri adım atmaya başladılar. Bizdeyse oran 1'in altına düşmeye başlayınca kontrollü normalleşme adımları atılmaya başladı. Bu durum 3 günlük değerlendirilir. 3 günün ortalaması alınır. Diğer 3 günlük blokların ortalaması ile karşılaştırılır. Bizde de az da olsa artış olursa, duruma bakmamız, araştırmamız ve çıkan sonuca göre yeni önlemler almamız gerekir. Şu anda alışveriş merkezleri açılmaya başladı, 65 yaş üstünü yavaş yavaş sokağa çıkarıyoruz. Gençler de çıkacak. Bir artış söz konusu olursa bakacağız. Bu nereden kaynaklandı bulacağız. Sorun alışveriş merkezleriyse ona göre tedbirler alınacak. Örneğin Güney Kore'de bulaş oranı neredeyse sıfıra yaklaşmıştı. Normalleşme adımları attılar, barları açtılar. Sonra bir baktılar ki barda bir kişi 17 kişiye bulaştırmış. Hemen önlemler alındı. İşte tam bu nedenle tüm tedbirler bir anda kaldırılmıyor. Sorunun nereden kaynaklandığını bulmak için kontrollü normalleşme şart. Yani şu an yapılanlar doğru. Her şey yolunda giderse birkaç ay içine yayılarak maskeli, mesafeli, yeni normal dediğimiz yaşamı yaşamaya başlayacağız. Ne zaman ki virüs tehlikesi tüm dünyada kalkarsa o zaman tamamen normal hayatımıza geçeceğiz.
FİLYASYON İLE ANLAYACAĞIZ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü:

İşte normalleşmenin ardındaki etken: Bulaşma oranı 1'in altına indi

Bulaş oranı 1'in altına düşüyorsa salgın azalıyor demektir. Aslında rakam çok da önemli değil. Toplumda bulaşın eskiye göre azalmış olması çok önemli. Gevşeme yaparken bu bulaş riskini arttırmayacak tedbirler almak lazım. Olabildiğince sosyal hayata döneceğiz ama tedbirleri de sıkı uygulayacağız. Nedir bu tedbirler? Maske kullanımı, hijyen, havalandırma, sosyal izolasyon gibi önlemler. Kontrollü sosyal hayatta bulaş oranı yükselirse, filyasyon ile bunun nereden kaynaklandığı (AVM'ler mi kuaförler mi gibi) anlaşılır ve gerekli tedbirler alınır.


TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik:

İşte normalleşmenin ardındaki etken: Bulaşma oranı 1'in altına indi

Oranın 1'in altına düşmesi, yine de bulaş var demektir ancak bulaşın eskiye göre çok azaldığı anlamına gelir. Bu da normalleşmeye geçiş için iyi bir adım olarak algılanır. Bizde de öyle oldu. O nedenle tedbiri elden bırakmamak kaydıyla, önlemlere uyarak yaşantımızı sürdürmeliyiz.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Turizm sektörüne 132 önlem
13 Mayıs 2020 10:22		 Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı
13 Mayıs 2020 09:53
Yeni Çamlıca kulesinde yangın
13 Mayıs 2020 09:39		 Halay yok, erik dalı var
13 Mayıs 2020 09:17
Kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp dondurucuda saklamış
13 Mayıs 2020 09:01		 Denizli'de 17 mahalleye karantina! Bu kez sebep farklı...
13 Mayıs 2020 08:51
Çorumluların rekor denemesindeki fidanlar yeşerdi
13 Mayıs 2020 08:50		 'Alternatif baro'da dört seçenek
13 Mayıs 2020 08:38
'Virüsün paradan geçtiğini söylediler'
13 Mayıs 2020 08:36		 Belediye başkanının eşi virüse yakalandı, 63 kişi karantinada
13 Mayıs 2020 08:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı
3 mühendislik bölümünü seçene asgari ücret tutarında burs verilecek
AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
Düğün ve sinema salonları temmuzda açılacak
Belediye başkanının eşi virüse yakalandı, 63 kişi karantinada
Tedbirler işe yaradı... İstanbul başardı
Erdoğan, yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
Benzin ve motorinde indirim bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vis a vis 1
denizden virüs bulaşmaz 3
uyku düzeni 4
fatih tezcan'a soruşturma açılması 2
üşümek 1
Sense 8 1
dış güçler 2
okulların 24 ağustos'ta açılması 2
yakalanmak 3
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 3
SON İLANLAR
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet 2 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 7 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam