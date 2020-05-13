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Muhtar önce kurtarıldı, sonra ceza yedi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinin Bulanık köyünde mantar toplamaya giden Müslüm Toprak (65), dengesini kaybedip düşürken ayak bileğini kırdı. Mahsur kalan ve ihbar üzerine ekipler tarafından kurtarılan Toprak'a, 65 yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
 13 Mayıs 2020 09:21
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Muhtar önce kurtarıldı, sonra ceza yedi

Bulanık köyü muhtarı Serdar Can, öğle saatlerinde Müslüm Toprak ile birlikte mantar toplamak için deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteki tepelere çıktı. Arazide bir süre gezen 2 arkadaştan Müslüm Toprak (65), dönüş yolunda iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu düşerken sağ ayak bileğini kırdı. Muhtar Serdar Can, Tanyeri Jandarma Karakolu'nu telefonla arayarak yardım istedi. Köye 6 kilometre uzaklıkta olan Toprak'ın kurtarılması için jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Gelen ekipler, başlattıkları çalışmayla kurtardıkları Toprak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeye konulan Toprak taşınarak köye getirildi ve buradan ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

KURTARILDIKTAN SONRA CEZA UYGULANDI

Mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda düşerek ayağı kırılan ve görevliler tarafından kurtarılan Müslüm Toprak'a, daha sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yaş kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.
DHA
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