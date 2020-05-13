Bilim Kurulu toplanıyor... Sağlık Bakanı açıklama yapacak
|13 Mayıs 2020 09:29
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saaat 15.00'te video konferans yöntemiyle toplanıyor.
Hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
İyileşen hasta sayısı 100 bine yaklaştı
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün test sayısı 37 bin 351, vaka sayısı 1704, iyileşen hasta sayısı 3 bin 109, vefat sayısı ise 53 olarak kayıtlara geçti.
Toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, toplam vaka sayısı 141 bin 475, toplam vefat sayısı 3 bin 894, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1045, toplam entübe hasta sayısı 576, toplam iyileşen hasta sayısı 98 bin 889 olarak açıklanmıştı.
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