Yeni Çamlıca kulesinde yangın
Yeni Çamlıca kulesinde yangın
|13 Mayıs 2020 09:39
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Yeni Çamlıca kulesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuleden duman yükseldiği görüldü.
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